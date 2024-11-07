Дед плохому не научит: Евгений Цыганов воспитывает внука в тизер-трейлере продолжения фильма «Батя» — «Батя 2. Дед»

Продолжение народной комедии «Батя» — «Батя 2. Дед» (12+) от режиссера Ильи Учителя выйдет в широкий прокат весной — 3 апреля 2025 года. В сиквеле зрителей ждут не только воспоминания маленького Макса о поездке в деревню к Деду и его методах воспитания, но и история самого Деда, прошедшего Великую Отечественную войну, и его непростая жизнь. Все это нашло отражение в первом тизер-трейлере фильма. В роли Деда — Евгений Цыганов, который сыграл героя в разных возрастах, а роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев.

Фильм «Батя» вышел в 2021 году и сразу стал настоящим народным хитом, самой родной комедией. Только в кинотеатрах его посмотрели почти 2 млн. человек, а затем фильм с успехом прошел на телеканале ТНТ и вышел во всех крупных онлайн-платформах. О желании продолжить историю авторы говорили неоднократно, но на поиск нового поворота при сохранении уже заданного формата и написание сценария ушло несколько лет. В отличие от первой картины, «Батя 2. Дед» охватил сразу три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы.

По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс приезжает к жене, чтобы забрать сына на осенние каникулы, но подросток сбежал из дома в деревню к отцу Макса — Бате. Обеспокоенные родители отправляются за ним, а по дороге Макс вспоминает, как родители во время их развода отвезли его в деревню к Бате Бати — Деду, про жизнь с ним, сельский быт, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан смешными скетчами из жизни. Отдельная линия посвящена судьбе самого Деда — его фронтовому прошлому, а также одной встрече, которая изменила всю его жизнь.

В основу этой сюжетной линии легла реальная история деда Антона Зайцева, генерального продюсера и соавтора сценария обоих фильмов. Его дед — Анатолий Васильевич Жуланов прошел всю войну, был тяжело ранен, но вернулся на передовую, дойдя до Берлина. Именно он стал прототипом героя Евгения Цыганова.

Актер сыграл Деда сразу в нескольких возрастах. Его превращение в старика занимало более 2,5 часов. При этом Цыганов впервые играет столь возрастную роль в кино.

Съемки фильма «Батя 2. Дед» прошли этим летом в Москве, Московской области, а также в маленьком селе Кын, расположенном в 250 км от Перми. Именно там, на местном железнодорожном вокзале, была снята самая массовая сцена фильма. Специально для нее было приглашено около 100 человек, и был задействован настоящий поезд времен Великой Отечественной войны.

Режиссер-постановщик фильма — Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»), оператор — Павел Медведев, авторы сценария — Алексей Литвиненко, Антон Зайцев, Павел Тихомиров (авторы фильма «Батя»). Производство — Good Story Media, ТНТ, «Централ Партнершип» (входят в состав «Газпром-Медиа»).

В ролях: Евгений Цыганов, Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и др.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ: «Формула успеха фильма «Батя» на самом деле довольно проста: он вызывает в голове те самые ностальгические картинки из детства, по которому мы все скучаем. В продолжении «Батя 2. Дед» этих тёплых воспоминаний станет ещё больше, потому что на экране появится ещё одно поколение, с которым у каждого человека тоже многое связано. Кто-то до сих пор может позвонить деду или даже приехать к нему в гости, а кто-то уже, к сожалению, лишён такой возможности. Но эта память, эта непередаваемая атмосфера детства с дедушкой объединяет всех нас. И мы постарались передать её в фильме, чтобы каждый зритель в этой бесконечной ежедневной гонке мог хоть на пару часов остановиться и задуматься о том, что действительно важно».

Илья Учитель, режиссер: «Я думаю, что секрет фильма «Батя» в определенном симбиозе — очень нежные родственные связи обличены в довольно жесткую форму. И очень многие вещи узнаваемы каждому. В «Батя 2. Дед» этот вайб сохранен, но продолжение лично в меня попало еще больше, поскольку у меня самого были очень близкие отношения с дедушкой и бабушкой. Но наш фильм не только про взаимоотношения деда и внука, это история поиска своей большой любви внутри одной семьи, в разных поколениях».

Антон Зайцев, генеральный продюсер, соавтор сценария: «Лето в деревне у дедушки — это огромный кусок счастья, который уже взрослый человек проносит через всю свою жизнь. Если в «Бате» мы говорили о любви отца и сына, через архетипический конфликт, который случился в условиях 90-х. То здесь нет конфликта, есть история дружбы, история знакомства ребенка с чем-то очень важным: с уроками жизни, которую мы получаем от наших дедушек и бабушек через их простые рассказы о своей молодости. Так появляется эта важная связь поколений. Семейная традиция, которая держит нас на плаву в сложные моменты жизни. Об этом и фильм».

Гавриил Гордеев, генеральный продюсер: «Большую роль в моем воспитании сыграл дед, который на личном примере сформировал отношение к труду, семье, жизни — это воспитание было иногда строгим, иногда смешным, но всегда искренним и с большой любовью. «Батя 2. Дед» — это история, в которой каждый зритель будет видеть своего деда, настоящего и честного, каких уже встретишь редко и каким хочется стать в будущем. Сходите в кино всей семьей, сводите не только батю, но и деда, если есть такая возможность».