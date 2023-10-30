Дед-педофил, заманивший на чердак приятеля внука, получил 12 лет колонии

В Татарстане суд признал 53-летнего местного жителя виновным в совершении действий сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Преступление совершено в августе 2022 года. Во двор подсудимого пришёл поиграть с его внуками соседский 8-летний мальчик. Мужчина заманил ребенка на чердак, где совершил в отношении него действия сексуального характера.

Мальчик рассказал о случившемся матери, женщина вызвала полицию. Злоумышленника задержали.

Суд приговорил педофила к 12 годам колонии строго режима.