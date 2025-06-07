Давно такого не было! Подпольщик сообщил подробности ночных ударов по Харокову

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил подробности ночных ударов ВС РФ по Харькову в ночь на 7 июня.

В своём телеграм-канале Лебедев регулярно публикует сообщения людей с той стороны, приветствующих наступление российской армии. Вот одно из них:

«Доброго утра из Харькова! У нас треш, давно такого не было. Прилеты по всему городу, взрывы, со счету сбился, такого явно не было с самого начала. Явно бывает слышна детонация.

Рекорд, около 50 прилетов было итого слышно в Харькове».

Лебедев пишет, что такие сообщения показывают, что настроение у людей поднимается.

— Дают понять, что не все так плохо и что Россия несёт возмездие, в том числе за их искалеченные судьбы, за годы унижений, за жизнь в безысходности и криминальном беспределе, — отмечает подпольщик.

Он уверен, что нанесённые удары — не ответ на атаки ВСУ, а превентивные меры, позволяющие сорвать попытки прорыва врага.

Во время российских атак ночью поражены цеха, где собирают БПЛА, склады ВСУ. А потери врага, по словам Лебедева, подсчитать крайне сложно.

Накрыты места расположений бандеровских добровольческих батальонов, несколько ударов пришлось по иностранным наёмникам.

— Враг ещё не бежит, но понёс очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни. В корне задавлена идея о прорыве на Волчанск и наши наступают, — пишет подпольщик. — Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт.