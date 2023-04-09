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Воскресенье, 9 апреля, 2023
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Давление в Москве 10 апреля приблизится к рекордным показателям

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Изображение от bearfotos на Freepik

В понедельник, 10 апреля, в Москве ожидают очень высокое атмосферное давление. До рекорда не хватит всего 2-3 миллиметров ртутного столба, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в переходные сезоны высокое давление регистрируется крайне редко. Рекорд для 10 апреля — 760 миллиметров ртутного столба, в понедельник в столице ожидается 757-758 мм.

Нормальное а. д. для этого дня — 748 мм, рекорд зафиксировали в 1967 году.

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