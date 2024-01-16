Вторник, 16 января, 2024
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Дава отправится в казино в новом сезоне «Ресторана по понятиям»

7info
Фото: ТНТ
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С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ выходит третий сезон сериала «Ресторан по понятиям», где бывшие уголовники пытаются вести честную предпринимательскую жизнь. 

В одном из эпизодов хитового проекта снялся блогер и певец Давид Манукян, более известный как Дава, сообщает пресс-служба телеканала. Он появляется в 11-й серии, где главные герои отправляются испытать свою удачу в казино. Герой Давы по имени Олег – заядлый игрок в рулетку, которому не так часто везёт. Однако как только Олег случайно сталкивается с невероятно везучим Килькой, ему наконец-то удаётся сорвать куш.

Роль в «Ресторане по понятиям» – не первый киноопыт для Манукяна, который активно развивает актёрскую карьеру. Совсем недавно Даву можно было увидеть в новогоднем фильме ТНТ «Иван Васильевич меняет всё!» Кроме того, он снимался в сериале «Здравствуйте, вам пора», также в 2024-м году к выходу готовится ещё несколько проектов с участием артиста.    

Напомним, что в третьем сезоне «Ресторана по понятиям» уже знакомые зрителям герои – Шустрый (Владимир Вдовиченков), Кувалда (Дмитрий Дюжев), Кощей (Владимир Сычёв) и Килька (Иван Кокорин) – начинают работать с новым партнёром по прозвищу Антикуллер (Гоша Куценко). Также их ждут изменения в личной жизни: Шустрого – рождение ребёнка, а Кощея – знакомство со взрослым сыном.

В режиссерском кресле проекта Давид Дадунашвили, автор сценария – Гайк Асатрян. Продюсеры проекта: Сарик и Гевонд Андреасяны.

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