Пятница, 14 октября, 2022
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Дата похорон Елены Логуновой пока не определена

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Дата похорон найденной убитой рязанки Елены Логуновой пока не определена. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила мать погибшей девушки Наталья Кошелева.

Она указала, что уточнит дату и место прощания с дочерью тогда, когда появится информация.

7 октября стало известно об обнаружении останков, позднее экспертиза подтвердила, что это труп Елены Логуновой. Муж Логуновой сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

О странной пропаже молодой рязанки, матери двоих детей полтора года назад можно прочитать по ссылке.

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