Дата похорон Елены Логуновой пока не определена

Дата похорон найденной убитой рязанки Елены Логуновой пока не определена. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила мать погибшей девушки Наталья Кошелева.

Она указала, что уточнит дату и место прощания с дочерью тогда, когда появится информация.

7 октября стало известно об обнаружении останков, позднее экспертиза подтвердила, что это труп Елены Логуновой. Муж Логуновой сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

О странной пропаже молодой рязанки, матери двоих детей полтора года назад можно прочитать по ссылке.

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