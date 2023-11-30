Дашково-Песочня в Рязани была частично обесточена из-за возгорания подстанции

В результате возгорания на подстанции была частично приостановлена подача электроэнергии в микрорайоне Дашково-Песочня, сообщает МУП РГРЭС.
На данный момент в большинстве социальных и жилых объектах подача электричества восстановлена. Электроэнергия отсутствует по адресам: улица Новосёлов в домах №33 корпус 1 и корпус 2, частично на улицах Советской Армии и Большой. Работы по восстановлению ведутся и будут закончены в ближайшее время.
К 09.00 утра работы по восстановлению подачи электроэнергии завершены на следующих улицах:
Касимовское шоссе;
Шереметьевский проспект;
Старое село;
улица Новоселов;
улица Зубковой;
улица Большая;
улица Тимакова.