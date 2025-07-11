Дарья Лощинина назначена прокурором Кадомского района Рязанской области

Прокурором Кадомского района назначена советник юстиции Дарья Александровна Лощинина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Дарья Александровна родилась в 1989 году в городе Сасово Рязанской области.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начала в июне 2010 года в должности помощника прокурора района.
С мая 2018 года проходила службу в должности заместителя прокурора Пителинского района.
За время службы зарекомендовала себя с положительной стороны, квалифицированным юристом, дисциплинированным и добросовестным работником.
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