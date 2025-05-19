Даниил Спиваковский представил моноспектакль «Евгений Онегин» в Рязани

В Рязанском музыкальном театре 19 мая проходят выступления популярного актера театра и кино, заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. Актер привез в Рязань моноспектакли «Евгений Онегин» (12+) и «Сказ про Федота-стрельца» (12+).
Даниил Спиваковский в своем спектакле «Евгений Онегин» перевоплощается в персонажей романа. В его исполнении оживают всем знакомые герои – Евгений Онегин, Татьяна и Ольга Ларины, Владимир Ленский. Актер передает их чувства, эмоции, раскрывает зрителям их внутренний мир. При помощи языка тела, мимики и голоса Даниил Спиваковский умело передает каждую ноту страсти и меланхолии, присущую всем героям.
Легкий юмор, пушкинская ирония в сочетании с прочтением Даниила Спиваковского удерживает зрителей на протяжении всего спектакля. В постановке звучала музыка, которую тщательно подбирал к определённым сценам сам актер, Михаила Глинки, Георгия Свиридова, Альфреда Шнитке, Валерия Гаврилина, Арама Хачатуряна, Луиджи Боккерини.
Больше пятнадцати лет в актерской деятельности Спиваковского, помимо работы в драмтеатре и съемок в кино, появились моноспектакли. Когда возникла Пушкинская карта, Министерство образования и Министерство культуры Российской Федерации, зная репертуар Даниила Спиваковского, в котором много моноспектаклей по русской классике, обратились к нему. Так появились «Евгений Онегин», «Метель», «Маленькие трагедии», по Гоголю: «Ревизор», «Мертвые души», «Вий», «Шинель», «Ночь перед Рождеством», патриотическое произведение Лескова «Левша».
Сегодня актёр даст пять моноспектаклей: три раза пройдёт постановка «Евгений Онегин» и два раза «Сказ про Федота-стрельца». Изначально выступлений должно было быть меньше, но рязанцы обращались в кассу, был спрос, тогда актёр решил сделать четвёртое, потом и пятое.
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