Даниил Спиваковский представил моноспектакль «Евгений Онегин» в Рязани

В Рязанском музыкальном театре 19 мая проходят выступления популярного актера театра и кино, заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. Актер привез в Рязань моноспектакли «Евгений Онегин» (12+) и «Сказ про Федота-стрельца» (12+).

Даниил Спиваковский в своем спектакле «Евгений Онегин» перевоплощается в персонажей романа. В его исполнении оживают всем знакомые герои – Евгений Онегин, Татьяна и Ольга Ларины, Владимир Ленский. Актер передает их чувства, эмоции, раскрывает зрителям их внутренний мир. При помощи языка тела, мимики и голоса Даниил Спиваковский умело передает каждую ноту страсти и меланхолии, присущую всем героям.

Легкий юмор, пушкинская ирония в сочетании с прочтением Даниила Спиваковского удерживает зрителей на протяжении всего спектакля. В постановке звучала музыка, которую тщательно подбирал к определённым сценам сам актер, Михаила Глинки, Георгия Свиридова, Альфреда Шнитке, Валерия Гаврилина, Арама Хачатуряна, Луиджи Боккерини.

Больше пятнадцати лет в актерской деятельности Спиваковского, помимо работы в драмтеатре и съемок в кино, появились моноспектакли. Когда возникла Пушкинская карта, Министерство образования и Министерство культуры Российской Федерации, зная репертуар Даниила Спиваковского, в котором много моноспектаклей по русской классике, обратились к нему. Так появились «Евгений Онегин», «Метель», «Маленькие трагедии», по Гоголю: «Ревизор», «Мертвые души», «Вий», «Шинель», «Ночь перед Рождеством», патриотическое произведение Лескова «Левша».

«Я несколько адаптировал эти произведения, как правило, каждый моноспектакль идет примерно час-час десять. Читаю для детей русскую классику. Дети неохотно берут в наше время книгу, но хотя бы они услышат из уст артиста великое слово русское, классика, что-то им запомнится, они своим детям расскажут, а может быть, это их сподвигнет взять в руки книгу», — отметил Даниил Спиваковский.

Сегодня актёр даст пять моноспектаклей: три раза пройдёт постановка «Евгений Онегин» и два раза «Сказ про Федота-стрельца». Изначально выступлений должно было быть меньше, но рязанцы обращались в кассу, был спрос, тогда актёр решил сделать четвёртое, потом и пятое.