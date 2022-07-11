Дальнобойщик умер на стоянке в Путятинском районе

На стоянке в Путятинском районе скончался водитель-дальнобойщик.

Подробности случившегося сообщило издательство «Пресса». Причина смерти мужчины выясняется, признаков насильственной смерти не найдено. Уточняются обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, 9 июля 36-летний водитель большегруза ехал из Новомосковска в Екатеринбург и остановился на парковке комплекса «Все путём» в селе Путятино на ночлег. С мужчиной был его 8-летний сын.

В 8 утра мальчик проснулся и попытался разбудить отца, но не смог. Ребёнок позвонил родственникам и обратился за помощью к водителю стоящей рядом машины. Тот в свою очередь позвал сотрудников комплекса.

Замруководителя комплекса Марина Ковальская сообщила, что вызвала полицию и скорую помощь. Мальчика напоили в кафе горячем чаем и передали сотрудникам скорой помощи.