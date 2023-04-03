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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Дальнобойщик из России весит 314 килограммов

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Программа «За гранью», выходящая на телеканале НТВ, рассказала о российском дальнобойщике, вес которого составляет 314 килограммов.

С просьбой спасти сына к телевизионщикам обратилась мать мужчины, которая сама борется с тяжёлой болезнью. Она боится за жизнь своего ребёнка.

Чтобы узнать свой вес, Михаил обратился в клинику, так как домашние весы не срабатывали. Но и в медицинском учреждении весы выдали ошибку, также как и прибор в продуктовом магазине. Узнать вес этого человека смогли только на мясном складе.

Михаил обратился к врачу, начал правильно питаться, использовать лекарства, но потом «уколы закончились». После этого мужчина вновь набирает вес.

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