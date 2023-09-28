Четверг, 28 сентября, 2023
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Дайвер утонул в бассейне при попытке прочистить трубу

7info
вакцинация

Опытный дайвер погиб при попытке прочистить трубу бассейна в «Олимпийской деревне» в Москве, сообщает телеграм-канал SHOT.

Тело в воде вчера вечером заметил инструктор по плаванию в спорткомплексе на Мичуринском проспекте. Приехавшие полицейские установили личность погибшего.

56-летний дайвер работал на компанию, которая занимается очисткой бассейнов. По предварительным данным, рука мужчины застряла в трубе на глубине 6 метров. Когда в баллоне кончился кислород, дайвер задохнулся.

В этом бассейне погибший дайвер проработал больше 20 лет.

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