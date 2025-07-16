Дагестанец отменил свадьбу, увидев фото невесты до пластики

Дагестанец отменил свадьбу после того, как увидел фото невесты до пластики и «уколов красоты». По его словам, узнав, как выглядит суженая без улучшений, он мгновенно разлюбил.

По данным Mash, Патимат и Нариман познакомились на званом ужине — разговорились, обменялись номерами, сходили на кофе, начали встречаться. Парень влюбился и решил жениться. Правда, его смущали внешние «апгрейды» возлюбленной. Патимат не скрывала, что увлекается улучшением внешности: она делала ринопластику, липофилинг ягодиц, а также колола филлеры в губы и скулы.

Жених попросил показать фото «до» — и, увидев их, в ужасе передумал. Мол, разочаровался в её генах, не хочет таких детей и вообще — лучше не надо.

В республике всё чаще мужчины просят у понравившихся девушек фото в «натуральном» виде. На Кавказе стало модно менять внешность до неузнаваемости, и местным мужчинам это всё меньше нравится. Они жалуются, что девушки утратили естественность, а ещё переживают за то, какими будут их будущие дети.