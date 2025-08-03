Дачный дом, хозпостройка и баня сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязанской области 2 августа произошло 5 пожаров. Из них 4 техногенных и одно загорание травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Примерно в 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Цветной бульвар в Рязани. На место выехали 15 человек личного состава и 6 единиц техники. Огонь повредил дом на площади 450 квадратных метров.

Ночью 2 августа примерно в 3:30 стало известно о загорании бани в селе Савватьма Ермишинского района. Пожар тушили 5 человек и 2 единицы техники. Огонь полностью уничтожил баню, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В поселке Лесной Шиловского района в 10:06 загорелась хозпостройка. 5 человек и 2 единицы техники тушили огонь. Площадь пожара 40 квадратных метров.

В Ряжске в 12:40 произошел пожар в дачном доме, на вызов выезжали 5 человек и 2 единицы техники. В результате пожара огнем поврежден дачный дом. Площадь пожара 20 квадратных метров.