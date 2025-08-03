Воскресенье, 3 августа, 2025
26.2 C
Рязань
Происшествия

Дачный дом, хозпостройка и баня сгорели в Рязанской области за сутки

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В Рязанской области 2 августа произошло 5 пожаров. Из них 4 техногенных и одно загорание травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Примерно в 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Цветной бульвар в Рязани. На место выехали 15 человек личного состава и 6 единиц техники. Огонь повредил дом на площади 450 квадратных метров.

Ночью 2 августа примерно в 3:30 стало известно о загорании бани в селе Савватьма Ермишинского района. Пожар тушили 5 человек и 2 единицы техники. Огонь полностью уничтожил баню, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В поселке Лесной Шиловского района в 10:06 загорелась хозпостройка. 5 человек и 2 единицы техники тушили огонь. Площадь пожара 40 квадратных метров.

В Ряжске в 12:40 произошел пожар в дачном доме, на вызов выезжали 5 человек и 2 единицы техники. В результате пожара огнем поврежден дачный дом. Площадь пожара 20 квадратных метров.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани ночью 2 августа

Рязанцев просят укрыться в помещениях, не подходить к окнам. 
Происшествия

Вражеские БПЛА сбиты в Рязанской области, обломки попали на предприятие

Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются.
Общество

Фейки о последствиях ночной атаки украинских БПЛА распространялись 2 августа

Бытовых пожаров за прошедшую ночь произошло не больше обычного, подробнее — в пресс-службах соответствующих ведомст
Новости России

«Мы идем?»: Сладков задался вопросом после удара по мосту в Херсоне

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в телеграм-канале, можно...
Акценты

Выплаты в России к 1 сентября: что известно

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.

Последние новости

Происшествия

Жительница Мордовии взяла в Рязани кредиты по поддельному паспорту на сумму более 400 тысяч рублей

В одном банке женщине одобрили кредит на 110 тысяч рублей, во втором она получила кредитную карту с лимитом 299 тысяч рублей. С момента оформления кредитов ни одного платежа по погашению не последовало. Специалисты банков связались с жительницей Ульяновской области, на чье имя были взяты кредиты, женщина утверждала, что никогда не обращалась в эти организации.
Медицина

Стресс-ЭКГ и врач-липидолог появятся в Рязанской ОКБ

В ОКБ отметили, что в дальнейшем планируется выполнение в плановом порядке стресс-ЭКГ и чрезпищеводной ЭХОКГ. Оборудование для данных процедур уже закуплено и готово к работе. В больнице появится свой врач-липидолог
Погода

Дождь с грозой, сильный ветер и туман придут в Рязанскую область 4 августа

Ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. При грозе порывы ветра достигнут 17 м/с.
Спорт

Более 100 спортсменов из 12 регионов России приняли участие в мотокроссе, посвященному памяти Ивана Земнухова

В Шацке на Сборной горе 2 августа состоялся 45-й межрегиональный мотокросс, посвященный 80-летию Победы и памяти Героя Советского Союза Ивана Земнухова.
Происшествия

Рожденная в стране Средней Азии гражданка России фиктивно поставила на учёт 3-х иностранцев в Рязанском районе

Во время проверочных мероприятий полицейские выяснили, что 35-летняя уроженка страны Средней Азии, постоянно проживающая в Рязанском районе и являющаяся гражданкой Российской Федерации, поставила на миграционный учёт в своем доме в селе Мурмино 2-х женщин и 1-го мужчину — граждан среднеазиатской республики.
Общество

В селе Дубровичи размыло пляж на карьере «Аквамарин»

На кадрах видно, что сильный поток воды частично размыл песок на пляже. По информации рязанцев, «стена не выдержала напор воды с карьера».
Новости России

«На суде улыбался»: на Урале боец вернулся с СВО и убил жену

Военного, вернувшегося из зоны СВО, подозревают в убийстве жену...
Новости России

«Мы идем?»: Сладков задался вопросом после удара по мосту в Херсоне

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в телеграм-канале, можно...