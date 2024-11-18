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Дачникам рассказали, какие работы нужно успеть сделать до декабря

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Алексей Самохин
Изображение от serhii_bobyk на Freepik

До начала декабря на даче необходимо успеть убрать опавшую листву, посоветовал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что листья можно использовать для компоста. Если оставить их неубранными, это может привести к загниванию травы.

«Опавшая листва — отличный материал для компоста. Соберите её и поместите в компостную кучу. Также её можно использовать как защитный слой для клумб. Но если оставить листву на газоне, это может вызвать загнивание травы весной», — пояснил депутат.

Чаплин добавил, что в ноябре, особенно если земля ещё не промерзла, стоит заняться улучшением почвы. Он рекомендовал в этот период вносить органические удобрения, такие как компост или перегной, а также разрыхлить землю.

Многолетние растения нужно защитить от зимних холодов. Чаплин предложил укрывать их лапником, соломой или агроволокном, а корневую систему — мульчировать. Для защиты деревьев от грызунов он посоветовал использовать мешковину или специальную сетку, а стволы обмазать известковым раствором.

Также важно проверить насосы и фильтры, слить воду из труб. Если в водоёме есть рыба, необходимо продумать, как обеспечить ей аэрацию на зиму, добавил депутат.

Приведите в порядок дачный инвентарь: инструменты следует очистить, смазать и убрать в сухое место. Это продлит срок службы и обеспечит готовность к весенним работам. Проверьте теплицы, сараи и другие постройки на наличие повреждений. При обнаружении трещин или других дефектов проведите ремонт, — заключил Чаплин.

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