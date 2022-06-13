Дачникам перечислили неожиданные летние штрафы

Дачникам напоминают: некоторые, на первый взгляд, привычные летние занятия на участке могут повлечь за собой серьёзные штрафы. О них агентству «Прайм» напомнила адвокат Елена Кудерко.

Эксперт напомнила: за неубранный мусор и сухую растительность на владельца дачного участка могут наложить штраф. В Москве, например, его размер варьируется от одной до трёх тысяч рублей.

Уборка мусора и окос травы – также в обязанностях собственников. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей, если собственник земли не выполнил предписание о расчистке территории, сообщает Курдейко.

Осторожность важно проявлять и при возникновении огня. В случае нарушения регламента может быть наложен штраф размером от двух до четырёх тысяч рублей.

Также рядом с частными домами запрещён ремонт транспортных средств. Причина – возможный ущер экологии, объяснила юрист.