Цветы для тёщи: беспроигрышный вариант подарка.

Для одних тёща – это вторая мама, у других отношения с ней складываются не самым лучшим образом. Тем не менее при любом раскладе решение подарить ей красивый букет будет всегда правильным. Главный вопрос – что именно уместно в определённой ситуации, и как выбрать «правильную» композицию. Советы опытных флористов помогут разобраться в этом вопросе.

Какие цветы любят тёщи?

Самым лучшим подарком будут растения, которые любит сама женщина. Однако при отсутствии такой информации, можно всегда положиться на опыт цветочных дизайнеров.

Важно помнить, что каждый цветок наделен собственным характером:

● азалия – символизирует любовь и семейное благополучие;

● герберы – приносят счастье, тепло и удачу;

● орхидеи – нежность и сила, настойчивость и мечтательность;

● лилия – олицетворяет безграничную любовь, признание и позитивные эмоции. Купить лилии в Москве и Рязани можно с сервисом Флорист.ру;

● ромашка – знак простоты и изысканности, красоты и утонченности;

● хризантемы – цветы счастья и семейного достатка, долголетия и здоровья;

● каллы – преподнесенные женщине, означают, что перед ней преклоняются.

Если вы никак не можете определиться с выбором, то лучше всего отдать предпочтение классическим розам – непреходящему символу женственности.

Отличным вариантом подарка станет цветок в вазоне или кашпо, который будет радовать вашу тёщу очень долго. Специалисты сервиса Флорист.ру советуют покупать его только в случае, если женщине нравится процесс разведения растений.

Поговорим о колористике

Правильно подобранные растения для букета – только один из важных акцентов флористики. Вторым моментом, который нельзя игнорировать, является подбор цветовой гаммы.

Во внимание принимается повод или будущее событие:

● после небольшой ссоры подарите тёще букет розовых роз, он подчеркнёт ваши намерения забыть все размолвки;

● букет в жёлтых тонах позволит обозначить ваше восхищение человеком, выразить признание и уважение;

● цветы алого или пурпурного оттенка идеальны для дня рождения женщины, так как являются символом жизнерадостности;

● синие цветы говорят о благородстве и достоинстве человека, которому их дарят.

Хотя букет сам по себе принято считать отличным подарком, приятное дополнение к нему не помешает. Коробка шоколадных конфет, красивая открытка, стильная статуэтка или занятная безделушка – такое приятное дополнение не оставит равнодушной ни одну женщину.

Доставка хризантем по Москве, Рязани будет выполнена точно в срок. В каталоге готовых композиций представлены букеты на все случаи жизни. Вы можете заказать «Эквадорские Красные Розы» по случаю юбилея тещи, порадовать её корзиной «Гермини-Микс». Преподнесите «Ромашковый Луг», или подарите «Коробку с Орхидеями» как символ безграничного уважения.