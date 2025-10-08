Среда, 8 октября, 2025
10.4 C
Рязань
Новости России

ЦСН ФСБ России отмечает годовщину создания

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

8 октября Центр специального назначения (ЦСН) ФСБ России, элитное подразделение по борьбе с терроризмом, отмечает 27-летие со дня основания. За прошедшие годы деятельность Центра в значительной степени способствовала резкому снижению уровня террористической угрозы в стране.

Инициатива создания ЦСН в 1998 году принадлежала Владимиру Путину, занимавшему тогда пост директора ФСБ. Новая структура консолидировала в единый оперативный кулак разрозненные спецподразделения органов безопасности.

На решение повлияла растущая угроза международного терроризма и экстремизма. Страна переживала сложный период, когда против Российской Федерации была развязана настоящая террористическая война. Образование ЦСН дало возможность объединить усилия спецназа при проведении операций по пресечению терактов.

За два десятилетия оперативники ЦСН как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силовыми структурами провели сотни спецопераций. В результате были освобождены сотни заложников, ликвидированы ключевые полевые командиры бандформирований на Северном Кавказе. Изъяты огромные арсеналы оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Настоящим испытанием на прочность и профессионализм для сотрудников Центра стали трагические события в театральном центре на Дубровке в 2002 году и в школе Беслана в 2004 году. Проведенные там уникальные операции по освобождению заложников до сих пор не имеют аналогов в мировой антитеррористической практике.

Сегодня бойцы ЦСН продолжают выполнять задачи по пресечению терактов на транспорте и объектах критической инфраструктуры, ведут разведку в горно-лесистой местности для ликвидации бандгрупп и обеспечивают безопасность крупных общественно-политических мероприятий.

Подразделение оснащено по последнему слову техники: на вооружении состоят бронированные автомобили, беспилотные летательные аппараты, боевые роботы, высокоточное снайперское оружие и современные системы связи и навигации.

Вклад сотрудников ЦСН отмечен на государственном уровне: более двух тысяч из них награждены орденами и медалями, несколько десятков военнослужащих удостоены звания Героя России, более 12 из них — посмертно.

Сегодня ЦСН ФСБ — это высокопрофессиональное и технически оснащенное подразделение, решающее самые сложные задачи по защите безопасности государства. Главным признаком его эффективности является то, что именно этим специалистам поручают миссии с высочайшим риском вооруженного противостояния.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 
Новости России

«Харьков огребает»: Коц рассказал об ответе ВС России на удары по Белгороду

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Последние новости

Приговор рязанцу, застрелившему бухгалтера и директора завода, вступил в силу 

Рязанский областной суд признал Михаила Шарапова виновным в убийстве двух лиц, совершенном в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Соседские центры стали стандартом в проектировании объектов девелоперской компании «Мармакс»

Резидентам проектов девелоперской компании «Мармакс» доступны соседские центры разных форматов, объединенные целью дополнить разнообразие жизненных сценариев жителей.

В Касимове гость обокрал хозяев квартиры, устроивших для него застолье

В отношении злоумышленника следователем ОМВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Предприятие из Рязанского района оштрафовано за нарушения при выпуске масла

2 октября 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал юридическое лицо виновным в совершенном правонарушении. Компанию привлекли к ответственности в виде штрафа на сумму 150 000 рублей.

Зумеры разлюбили секс: психолог раскрыла неожиданные причины

Клинический психолог Елизавета Куликова, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета, прокомментировала появившуюся в сети аналитику о сексуальной жизни зумеров.

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.

Человеку стало плохо на Первомайском проспекте в Рязани

Вокруг находилось множество людей, которые вызывали скорую и пытались как-то помочь. 

Американец променял iPhone на рубли ради Кадышевой, а телефон достался Милонову

Милонов пришёл за картой "Подорожник", а ушёл с продукцией Apple благодаря замёрзшей Nokia и американцу-фанату Кадышевой.

В Рязанской области назначены мировые судьи 

Рязанская областная Дума 1 октября назначила мировых судей в Рязанской области. Постановления официально опубликованы в газете «Рязанские ведомости» в среду, 8 октября. 

Отбой опасности БПЛА объявили в Рязанской области утром 8 октября

Напомним, об опасности атаки беспилотников рязанцев предупредили вчера поздно вечером. 

«КП»: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Освобожденная из рабства в Мьянме 23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева...

Названа причина смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко

Причиной смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко стал...

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю школьницу и скрылись перед приговором

В Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, Александра...

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

В Касимовском районе рыбаки выловили огромную щуку

Многие пойманные рыбы были отпущены обратно в реку для дальнейшего роста.