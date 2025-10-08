ЦСН ФСБ России отмечает годовщину создания

8 октября Центр специального назначения (ЦСН) ФСБ России, элитное подразделение по борьбе с терроризмом, отмечает 27-летие со дня основания. За прошедшие годы деятельность Центра в значительной степени способствовала резкому снижению уровня террористической угрозы в стране.

Инициатива создания ЦСН в 1998 году принадлежала Владимиру Путину, занимавшему тогда пост директора ФСБ. Новая структура консолидировала в единый оперативный кулак разрозненные спецподразделения органов безопасности.

На решение повлияла растущая угроза международного терроризма и экстремизма. Страна переживала сложный период, когда против Российской Федерации была развязана настоящая террористическая война. Образование ЦСН дало возможность объединить усилия спецназа при проведении операций по пресечению терактов.

За два десятилетия оперативники ЦСН как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силовыми структурами провели сотни спецопераций. В результате были освобождены сотни заложников, ликвидированы ключевые полевые командиры бандформирований на Северном Кавказе. Изъяты огромные арсеналы оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Настоящим испытанием на прочность и профессионализм для сотрудников Центра стали трагические события в театральном центре на Дубровке в 2002 году и в школе Беслана в 2004 году. Проведенные там уникальные операции по освобождению заложников до сих пор не имеют аналогов в мировой антитеррористической практике.

Сегодня бойцы ЦСН продолжают выполнять задачи по пресечению терактов на транспорте и объектах критической инфраструктуры, ведут разведку в горно-лесистой местности для ликвидации бандгрупп и обеспечивают безопасность крупных общественно-политических мероприятий.

Подразделение оснащено по последнему слову техники: на вооружении состоят бронированные автомобили, беспилотные летательные аппараты, боевые роботы, высокоточное снайперское оружие и современные системы связи и навигации.

Вклад сотрудников ЦСН отмечен на государственном уровне: более двух тысяч из них награждены орденами и медалями, несколько десятков военнослужащих удостоены звания Героя России, более 12 из них — посмертно.

Сегодня ЦСН ФСБ — это высокопрофессиональное и технически оснащенное подразделение, решающее самые сложные задачи по защите безопасности государства. Главным признаком его эффективности является то, что именно этим специалистам поручают миссии с высочайшим риском вооруженного противостояния.