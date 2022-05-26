ЦПКиО Рязани открывает Летний фестивальный сезон

В ближайшие выходные в ЦПКиО стартует Фестивальный сезон «Лето в Парке», сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С 28 мая и до середины сентября запланировано множество активностей по самым разноплановым тематикам. Вся подробная информация будет появляться в официальной группе парка.

Программа мероприятий:

28 мая (суббота):

8.00 — площадь Зеленого театра — «Парковый забег». Несоревновательный забег по аллеям парка на 5 км для всех желающих с любым уровнем спортивной подготовки;

10.00 — площадь Зеленого театра — Первый семейный спортивно-развлекательный Фестиваль «Кислород». В программе уникальные спортивные активности: фрисби-гольф, балансборд, городки, полоса препятствий от веревочного парка «Дитя джунглей», дартс, дженга и др. Кроме этого гостей мероприятия ждут увлекательные мастер-классы: современные танцы от «Арт-райз» и «Лавфит», робототехника от «Робошколы», санчасть-спасатели от РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, фитбол-волейбол, площадка саморегуляции, «Садха», чаепитие от «Нашъ Даръ». Регистрация семейных команд уже началась и продлиться до 27 мая. Заявки принимаются на адрес электронной почты andreev.minsport@mail.ru;

11.00 — площадь Зеленого театра — Веселый и увлекательный квест «Созвездие добра»;

14.00 — Зеленый театр — Концерт Детского музыкального театра «Созвездия Добра», воспитанники которого являются участниками и победителями международных конкурсов, фестивалей, телепроектов: «Голос. Дети», Национальный отбор детского «Евровидения», Международный конкурс «Новая Волна» и других;

20.00 — Зеленый театр — Старт проекта «Кино под открытым небом «Летний экран». В течение летнего сезона рязанцы и гости города увидят многие известные отечественные и зарубежные фильмы. Откроет череду кинопоказов фильм французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано «1+1».

29 мая (воскресенье):

9.00 — площадь Зеленого театра — VI благотворительный пробег «Спорт во благо». Для гостей мероприятия подготовлена веселая разминка, забеги на различные дистанции по возрастным группам, развлекательная программа с участием группы «ХулигаNы», работа интерактивных площадок. Креативные и спортивные ведущие мероприятия Кирилл Шишкин и Юлия Осипова;

14.00 — площадь Зеленого театра — IV городской исторический фестиваль «Русский век». Программа праздника организована в формате «живой истории», где каждый предмет, действо, событие доступно для изучения современным человеком, где любой гость фестиваля может стать не просто очевидцем, но и участником событий истории нашей страны. Рязанцев ждут разнообразные мастер-классы и интерактивные площадки. Гостем праздника станет студия исторического танца «Белый балъ»;

16.00 — Зеленый театр — Традиционный летний отчетный концерт Продюсерского центра «Медиа-Формат». В программе вокальные и хореографические номера артистов разных возрастов, как начинающих свой путь на большой сцене, так и профессионалов своего дела. Также запланирована выставка работ художников направления «Арт-Формат»;

20.00 — Зеленый театр — В рамках исторического фестиваля «Русский век» будет показан фильм Джаника Файзиева по роману Бориса Акунина «Турецкий гамбит».

Кроме этого, все дни в парке работают веревочный парк «Дитя джунглей», детский Автогородок, лодочная станция «IQBoat 62», аттракционы, прокаты, и множество других интерактивных площадок.

Все мероприятия фестивального сезона «Лето в парке» будут проходить с учетом санитарно-эпидемиологических норм.