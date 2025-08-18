Понедельник, 18 августа, 2025
13.6 C
Рязань
Новости мира

Comedy Club запретили в Узбекистане из-за «несоответствия нормам этикета» — SHOT

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Узбекистане запретили Comedy Club, посчитав, что шоу «не соответствует нормам этикета». Кроме того, из выступления комика Алексея Щербакова потребовали вырезать несколько шуток. По данным SHOT, министерство культуры страны направляет организаторам не только запреты, но и рекомендации по программам приезжих артистов.

По словам концертных организаторов, всё началось ещё в 2023 году. Тогда в Ташкенте планировалось провести шоу «Музыкальный Comedy Club», но его отменили, официально ссылаясь на технические причины. Новая дата так и не была назначена. Как утверждают организаторы, на самом деле Минкульт направил письмо, в котором заявил, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, показанные в шоу, противоречат национальной духовности».

Организаторы отмечают, что подобные ситуации происходят регулярно. Программы артистов тщательно проверяют и требуют изменить так, чтобы они соответствовали «моральным нормам страны». Так, в этом году из стендапа Щербакова попросили убрать часть шуток, а концерт T-Fest’a вовсе отменили. 

В 2023 году вместе с Comedy Club не состоялись и выступления Григория Лепса, Ирины Дубцовой и Дианы Арбениной.

По словам местных организаторов, из-за таких запретов они теряют до 90% доходов.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы.

Последние новости

Новости мира

FT: Зеленский готов пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине

Киев не хочет выводить войска из подконтрольной части Донбасса, но готов к «приемлемому компромиссу», который мог бы устроить украинцев.
Происшествия

До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью

Число погибших во время ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области выросло до 20. Такие данные 7 часов утра 18 августа приводит оперативная группа региона. 
Происшествия

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани утром 18 августа

Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России 18 августа в 08:11.
Новости России

В Госдуме рассказали, за что у россиянина могут удержать половину пенсии

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, в каких случаях Социальный фонд России (СФР) может удерживать часть пенсии и какие при этом существуют ограничения.
Новости России

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб взорвать машину с бомбой на Крымском мосту

Установлено, что машина с СВУ большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран, пересекла российско-грузинскую границу через пункт пропуска „Верхний Ларс“ в Северной Осетии и должна была проследовать в Краснодарский край
Новости мира

Самая сексуальная дальнобойщица в мире показала откровенное фото

На снимках, которые привлекли внимание её 544 тысяч подписчиков, блогерша позирует в полупрозрачном красном корсете.
Новости России

Минобороны России сообщило о ночных ударах ВСУ по территории России

В ночь с 17 на 18 августа российская система ПВО перехватила и уничтожила 23 беспилотника самолётного типа.
Происшествия

17 пострадавших во время ЧП в Шиловском районе доставлены в Москву

Состояние 14 пациентов — тяжёлое, трое находятся в состоянии средней степени тяжести. 15 человек находятся в ОКБ в Рязани, из них 3 тяжелых