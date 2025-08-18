Comedy Club запретили в Узбекистане из-за «несоответствия нормам этикета» — SHOT

В Узбекистане запретили Comedy Club, посчитав, что шоу «не соответствует нормам этикета». Кроме того, из выступления комика Алексея Щербакова потребовали вырезать несколько шуток. По данным SHOT, министерство культуры страны направляет организаторам не только запреты, но и рекомендации по программам приезжих артистов.

По словам концертных организаторов, всё началось ещё в 2023 году. Тогда в Ташкенте планировалось провести шоу «Музыкальный Comedy Club», но его отменили, официально ссылаясь на технические причины. Новая дата так и не была назначена. Как утверждают организаторы, на самом деле Минкульт направил письмо, в котором заявил, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, показанные в шоу, противоречат национальной духовности».

Организаторы отмечают, что подобные ситуации происходят регулярно. Программы артистов тщательно проверяют и требуют изменить так, чтобы они соответствовали «моральным нормам страны». Так, в этом году из стендапа Щербакова попросили убрать часть шуток, а концерт T-Fest’a вовсе отменили.

В 2023 году вместе с Comedy Club не состоялись и выступления Григория Лепса, Ирины Дубцовой и Дианы Арбениной.

По словам местных организаторов, из-за таких запретов они теряют до 90% доходов.