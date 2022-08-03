Coca-Cola в России провела ребрендинг — СМИ

Coca-Cola в России провела ребрендинг, сообщает Mash.

Производитель газированных напитков «Мултон» объявил русификацию, отмечают журналисты. В названии газировок, производящихся в России, появится слово «Добрый».

Скоро на прилавках магазина появятся: «Добрый Cola», «Добрый Orange». Не самый популярный Sprite производить пока не собираются. Schweppes превратится в «Rich тоник».

Также собираются добавить отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango, Sib Travy.

Выпуск первой партии напитков ожидается осенью, цены, вероятно, останутся прежними.