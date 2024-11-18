Циклон «Критерия» перенесёт в Рязанскую область тропические воздушные массы

Уже в ближайшие дни в Рязанской области ожидаются отнюдь не ноябрьские +5-+9 градусов. Причиной повышения температуры станет вынос воздушных тропических масс циклоном «Критерия».

В группе «Метеодневник – Новости погоды» синоптики объясняют: сегодня у берегов Британии начал углубляться циклон «Критерия». К среде-четвергу он переместится на север Балтики. В эти дни в Санкт-Петерберге, Ленинградской области порывы ветра ускорятся до 15-20, а то и 20-25 м/с.

В среду-четверг на юго-восточной периферии циклона, в южном секторе фронтальной волны, произойдёт мощный вынос тропической воздушной массы. Это спровоцирует повышение температуры в Московской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Тамбовской областях. Кроме этого, прогнозируются мощные ветра до 21 м/с на большей части ЦФО.

На западе ЦФО начнутся снпегопады. По мере смещения холодного фронта, они будут смещаться и, вероятно, доберутся до Москвы. Прохождение контрастного холодного фронта в четверг могут сопровождать сильные осадки и даже грозы.

Уже 22-23 числа на ЦФО выйдет южный циклон, который также, вероятно, принесёт сильное потепление в своем южном секторе, градиентные ветра вплоть до штормовых значений и снегопады в холодном секторе.