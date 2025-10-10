Циклон «Барбара» надвигается на Рязань 

На центральные регионы России, в том числе и Рязань, надвигается циклон «Барбара». Фото со спутника опубликовал «Роскосмос».
Синоптик Евгений Тишковец в телеграм-канале написал, что «Барбара» принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в Тверскую область. Такая погода ожидается в регионе воскресным вечером.
В ночь на понедельник, а также утром снег может выпасть в Московской области и в самой Москве. Правда, по словам специалиста, он сразу растает.
— Температура понизится до +1…+4. Недаром Покров на носу… — пишет Тишковец.
По данным Гидрометцентра, погода в Рязанской области на предстоящих выходных, 11 и 12 октября, будет по-настоящему осенней: жителям региона стоит приготовиться к облачности и умеренным дождям. Согласно прогнозу, столбики термометров останутся в пределах комфортных, но уже прохладных значений.
Суббота, 11 октября: Дожди и смена ветра
Суббота в Рязанской области пройдет под знаком плотной облачности.
- Осадки: Ночью местами возможен небольшой дождь, но днем интенсивность осадков усилится — ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Зонт в этот день будет необходим.
- Ветер: Утром ветер будет юго-восточным, но в течение дня сменит направление на юго-западное. Скорость ветра умеренная: 5-10 м/с.
- Температура:
- Ночью в области ожидается 5…10°С, в самой Рязани будет немного теплее — 7…9°С.
- Днем по области воздух прогреется до 10…15°С, но в Рязани будет прохладнее — 10…12°С.
Воскресенье, 12 октября: Небольшое похолодание при сохранении дождей
В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но станет немного прохладнее, а дожди продолжатся.
- Осадки: Сохранится облачная погода. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
- Ветер: Ветер западной четверти (западный, юго-западный или северо-западный) со скоростью 5-10 м/с.
- Температура:
- Ночью в регионе 4…9°С, в Рязани — 6…8°С.
Днем столбики термометров по области поднимутся до 7…12°С. В Рязани дневная температура составит 8…10°С.