Циклон «Барбара» надвигается на Рязань 

На центральные регионы России, в том числе и Рязань, надвигается циклон «Барбара». Фото со спутника опубликовал «Роскосмос».

Синоптик Евгений Тишковец в телеграм-канале написал, что «Барбара» принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в Тверскую область. Такая погода ожидается в регионе воскресным вечером.

В ночь на понедельник, а также утром снег может выпасть в Московской области и в самой Москве. Правда, по словам специалиста, он сразу растает.

— Температура понизится до +1…+4. Недаром Покров на носу… — пишет Тишковец.

По данным Гидрометцентра, погода в Рязанской области на предстоящих выходных, 11 и 12 октября, будет по-настоящему осенней: жителям региона стоит приготовиться к облачности и умеренным дождям. Согласно прогнозу, столбики термометров останутся в пределах комфортных, но уже прохладных значений.

Суббота, 11 октября: Дожди и смена ветра

Суббота в Рязанской области пройдет под знаком плотной облачности.

Осадки: Ночью местами возможен небольшой дождь, но днем интенсивность осадков усилится — ожидается небольшой, местами умеренный дождь . Зонт в этот день будет необходим.

Ветер: Утром ветер будет юго-восточным, но в течение дня сменит направление на юго-западное. Скорость ветра умеренная: 5-10 м/с.

Температура: Ночью в области ожидается 5…10°С, в самой Рязани будет немного теплее — 7…9°С. Днем по области воздух прогреется до 10…15°С, но в Рязани будет прохладнее — 10…12°С.



Воскресенье, 12 октября: Небольшое похолодание при сохранении дождей

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но станет немного прохладнее, а дожди продолжатся.

Осадки: Сохранится облачная погода. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь .

Ветер: Ветер западной четверти (западный, юго-западный или северо-западный) со скоростью 5-10 м/с.

Температура: Ночью в регионе 4…9°С, в Рязани — 6…8°С.



Днем столбики термометров по области поднимутся до 7…12°С. В Рязани дневная температура составит 8…10°С.