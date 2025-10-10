Пятница, 10 октября, 2025
10.4 C
Рязань
Погода

Циклон «Барбара» надвигается на Рязань 

Алексей Самохин
Фото: t.me/roscosmos_gk

На центральные регионы России, в том числе и Рязань, надвигается циклон «Барбара». Фото со спутника опубликовал «Роскосмос». 

Синоптик Евгений Тишковец в телеграм-канале написал, что «Барбара» принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в Тверскую область. Такая погода ожидается в регионе воскресным вечером. 

В ночь на понедельник, а также утром снег может выпасть в Московской области и в самой Москве. Правда, по словам специалиста, он сразу растает. 

— Температура понизится до +1…+4. Недаром Покров на носу… — пишет Тишковец.

По данным Гидрометцентра, погода в Рязанской области на предстоящих выходных, 11 и 12 октября, будет по-настоящему осенней: жителям региона стоит приготовиться к облачности и умеренным дождям. Согласно прогнозу, столбики термометров останутся в пределах комфортных, но уже прохладных значений.

Суббота, 11 октября: Дожди и смена ветра

Суббота в Рязанской области пройдет под знаком плотной облачности.

  • Осадки: Ночью местами возможен небольшой дождь, но днем интенсивность осадков усилится — ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Зонт в этот день будет необходим.
  • Ветер: Утром ветер будет юго-восточным, но в течение дня сменит направление на юго-западное. Скорость ветра умеренная: 5-10 м/с.
  • Температура:
    • Ночью в области ожидается 5…10°С, в самой Рязани будет немного теплее — 7…9°С.
    • Днем по области воздух прогреется до 10…15°С, но в Рязани будет прохладнее — 10…12°С.

Воскресенье, 12 октября: Небольшое похолодание при сохранении дождей

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, но станет немного прохладнее, а дожди продолжатся.

  • Осадки: Сохранится облачная погода. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
  • Ветер: Ветер западной четверти (западный, юго-западный или северо-западный) со скоростью 5-10 м/с.
  • Температура:
    • Ночью в регионе 4…9°С, в Рязани — 6…8°С.

Днем столбики термометров по области поднимутся до 7…12°С. В Рязани дневная температура составит 8…10°С.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в местности со сложным рельефом,...
Интересное

Предсказание на 2026 год от Ванги: конец СВО, мировой кризис, смертоносные угрозы

Согласно пророчествам легендарной ясновидящей, 2026 год может принести нам немало горестей.
Погода

Роман Вильфанд: начало 2026 года будет очень холодным

Глобальное потепление приводит к дестабилизации климата. Нормальная погода повторяется всё реже, а экстремальные явления — наоборот, чаще. Это и жара, и засуха, и сильные дожди, и аномальные холода
Новости России

Полная тьма. Шарий рассказал о последствиях российских ударов по Киеву

После ударов российской армии в Киеве наступила полная тьма,...
Новости России

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей. 

Последние новости

Гражданка Франции родила дочь в Рязанском перинатальном центре

Новорождённая Ева стала третьей дочкой в большой семье. Дома, во Франции, маму и дочь ждут папа и двое старших сестричек - Виктория и Карина.

Следователи начали проверку в рязанской школе после травмирования ученика

Ранее сообщалось, что ученику первого класса одноклассник ткнул в глаз карандашом. Мальчик после этого попал в больницу, ему сделали операцию. 

Избирательная комиссия Рязанской области продолжает серию встреч в рамках проекта «ГосСтарт.Политика

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 6 по 10 октября.

СМИ обратили внимание на упоминание рязанца Кочеткова в канале-иноагенте

Внесённый в реестр иноагентов telegram-канал «Говорит НеМосква»* в своих публикациях неоднократно цитировал зампредседателя рязанского ВООПИиК Игоря Кочеткова. На это обратил внимание портал РЗН.инфо. 

Минздрав рассказал, что сделали в 11-й больнице Рязани для льготников

Увеличили команду. С понедельника, 13 октября, в кабинете будет работать не 2, а 5 операторов. Это увеличит пропускную способность.

Депутат Иванов: молитва помогает сохранить нравственные ориентиры

Молитву можно назвать дыханием души. Как физически человек не может жить без воздуха, так и духовно — без обращения к Богу

В Рязани назвали Лучшего дознавателя МЧС России 2025 года

В Рязани прошел финал Всероссийского конкурса «Лучший дознаватель МЧС России 2025».

В Минобороны РФ рассказали о массированном ударе по Украине

По данным Минобороны, для атаки использовались ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. 

Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 11 октября

В плане работ: уборка мусора и листвы, спил аварийных деревьев, расчистка местности.

Т2 готовится запустить собственную карту

Техническая реализация карты Т2 закончится в 2026 году, тогда все абоненты оператора смогут оплачивать услуги и сервисы с помощью нового удобного продукта.

В Рязанской области изъято более 5,4 тонны опасной продукции

Предприниматели не смогли представить документы, обеспечивающие прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. 

Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях от имени зампредов правительства 

По данным региональной опергруппы, злоумышленники создают чаты в мессенджерах, куда добавляют рязанцев и от имени руководителя/знакомого/родственника дают указания.

В Рязани ученик школы ткнул однокласснику в глаз карандашом 

Пострадавший школьник госпитализирован в больницу имени Семашко, мальчику сделали операцию на глазу. Медики пока не дают однозначных прогнозов. 

Грузовик с контрабандой задержали в Рязанской области

В нём найдено более 20 тонн продукции, а также промышленного оборудования на которые отсутствовала таможенная декларация. 

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками в Рязанской области

Помощь медиков потребовалась пассажирам автобуса в возрасте 20, 31 и 50 лет. 