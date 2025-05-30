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Цифровой сервис печати «Ростелекома» оптимизировал офисную инфраструктуру «Дикси»

Алексей Самохин
Новости России

Цифровой сервис печати «Ростелекома» оптимизировал офисную инфраструктуру «Дикси»

Алексей Самохин

«Ростелеком» завершил проект по внедрению собственного цифрового решения для управления печатью в офисной инфраструктуре сети магазинов «Дикси». В результате ретейлер заменил иностранную систему управления печатной инфраструктурой на «Ростелеком. Сервис печати», который обеспечит соблюдение корпоративных политик в области информационной безопасности и повысит эффективность использования ресурсов компании.

Проект реализован в офисах розничной сети «Дикси» в шести городах: Москве, Рязани, Смоленске, Туле, Ярославле, а также в подмосковном Монино. Внедрение «Сервиса печати» помогло оптимизировать парк техники, сбалансировать нагрузку на устройства и снизить затраты на расходные материалы. По оценке компании, до 10–20% документов ранее не забирались из печати, а в пиковые периоды доля могла достигать 30%. Переход на электронный документооборот и внедрение «Сервиса печати» позволили исключить перерасход и упорядочить работу сотрудников с документами. Кроме того, система авторизации по QR-коду сделает процесс прозрачнее: она обеспечивает персонализированный доступ к устройствам, позволяя настраивать права и квоты печати для различных групп пользователей.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома»:
«Для бизнеса в разных сферах важно иметь проверенные отечественные решения, которые работают надежно и безопасно. Выступая цифровым партнером для розничной сети “Дикси”, “Ростелеком» помогает ретейлеру с федеральным охватом выстраивать единый цифровой контура управления печатной инфраструктурой. На сегодняшний день проект реализован в офисах, но технологически решение готово к применению и в торговых точках, и на складских площадках».

Алексей Байбулатов, руководитель отдела технического обслуживания и комплектации розничной сети «Дикси»:
«Для нас было важно не просто заменить иностранное ПО, а выстроить эффективную модель управления печатной инфраструктурой и сделать это в максимально сжатые сроки. В итоге всего за несколько дней мы совместно с командой “Ростелекома” развернули серверную часть и установили терминалы. Сама настройка для каждого сотрудника в среднем занимает около 15 минут. В результате сервис печати позволил нам сделать печатную инфраструктуру более прозрачной, управляемой и удобной для персонала».

Решение «Ростелеком. Сервис печати» внесено в реестр отечественного ПО и отвечает современным требованиям к безопасности, функциональности и удобству использования. Продукт разработан на базе российских технологий, поддерживает централизованное управление парком устройств и легко масштабируется для территориально распределенных сетей.

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