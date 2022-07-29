«Цифровой регион под ключ»: как проходит цифровизация Рязанской области?

В четверг, 28 июля, в «Точке кипения» прошёл брифинг, посвящённый цифровизации Рязанской области. Спикерами выступили министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов, директор автономной некоммерческой организации «Цифровой регион» Светлана Трыканова, руководитель регионального Центра информационных технологий Кирилл Пронин.
Одна из главных задач по повышению уровня цифровизации, которая стоит сейчас перед областью, – это подготовка квалифицированных IT-кадров. Светлана Трыканова рассказала о проектах, которые реализуются по этому направлению. В их числе программа «Дети.Digital», которая помогает поддерживать и развивать талантливую молодёжь, программа «Дети учат», в рамках которой осваивать цифровые сервисы старшему поколению помогает молодое, и многие другие. Трыканова отметила, что все программы формируют системный подход к подготовке IT-кадров:
Андрей Ульянов проанонсировал появление в Рязани в ближайшее время «Карты жителя». Это карта мир с встроенным в неё QR-кодом, которая несёт в себе возможности использования различных сервисов, начиная от оплаты проезда и заканчивая получением бонусов при посещении театров, музеев и крупных сетевых магазинов. Сейчас подобные карта действуют в 25 регионах РФ, ещё несколько (среди которых Рязанская область), готовятся к запуску проекта:
Также зашла речь и о цифровизации различных сфер, одной из которых является медицина. На сегодняшний день многие рязанцы испытывают трудности с записью к врачу в режиме онлайн, однако уже в ближайшее время ситуация может измениться. Как рассказал Кирилл Пронин, ведётся разработка простого интерфейса, позволяющего осуществить запись или вызвать врача на дом. При этом речь идёт не о сервисе Госуслуг, а мобильном приложении. Появиться оно может уже в начале следующего года. Отличным примером цифровизации туристической сферы является приложение «Визит в Рязань», которое, по словам спикеров, будет активно развиваться. В планах же – создание масштабной цифровой экосистемы, которая объединит в себе различные услуги и сервисы.
27 июля в Рязани завершилась межрегиональная конференция «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры», оценку её работе дал Андрей Ульянов. Он позитивно отметил живое обсуждение, обмен опытом, предоставленные проекты и обсуждаемые перспективы.
Он также выразил надежду, что уже в следующем году Рязанская область проведёт более масштабную конференцию совместно Минцифрой РФ, которая станет ещё одной опорной точкой по цифровизации региона.