«Цифровой регион под ключ»: как проходит цифровизация Рязанской области?

В четверг, 28 июля, в «Точке кипения» прошёл брифинг, посвящённый цифровизации Рязанской области. Спикерами выступили министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов, директор автономной некоммерческой организации «Цифровой регион» Светлана Трыканова, руководитель регионального Центра информационных технологий Кирилл Пронин.

Одна из главных задач по повышению уровня цифровизации, которая стоит сейчас перед областью, – это подготовка квалифицированных IT-кадров. Светлана Трыканова рассказала о проектах, которые реализуются по этому направлению. В их числе программа «Дети.Digital», которая помогает поддерживать и развивать талантливую молодёжь, программа «Дети учат», в рамках которой осваивать цифровые сервисы старшему поколению помогает молодое, и многие другие. Трыканова отметила, что все программы формируют системный подход к подготовке IT-кадров:

– Важно, чтобы специалисты не просто имели корочки, а реальные знания, которые нужны работодателю. Нами была изложена карта компетенций и специалистов. Мы создаём дорожную карту не на бумаге, а реальный действующий вектор взаимодействия вузов и работодателей. Есть конкретные экспертные установки, есть количественные показатели. В частности, «Университет 2035» сделал проект востребованности кадров IT-сферы по региону. Мы создали сетевой подход, начиная с дошкольного возраста и заканчивая людьми серебряного возраста, формируем как базисные IT-компетенции, так и поиск потенциала, который бы шел обучаться на IT-специальность, – рассказала она.

Андрей Ульянов проанонсировал появление в Рязани в ближайшее время «Карты жителя». Это карта мир с встроенным в неё QR-кодом, которая несёт в себе возможности использования различных сервисов, начиная от оплаты проезда и заканчивая получением бонусов при посещении театров, музеев и крупных сетевых магазинов. Сейчас подобные карта действуют в 25 регионах РФ, ещё несколько (среди которых Рязанская область), готовятся к запуску проекта:

– В 25 регионах, где внедрена такая карта, мы видим очень хорошие результаты. Сейчас мы прорабатываем правильное решение, которое устроит наш регион, – рассказал Ульянов, акцентируя внимание на том, что карта жителя не должна усложнять привычный уклад жизни, а облегчать его, оптимизируя различные процессы.

Также зашла речь и о цифровизации различных сфер, одной из которых является медицина. На сегодняшний день многие рязанцы испытывают трудности с записью к врачу в режиме онлайн, однако уже в ближайшее время ситуация может измениться. Как рассказал Кирилл Пронин, ведётся разработка простого интерфейса, позволяющего осуществить запись или вызвать врача на дом. При этом речь идёт не о сервисе Госуслуг, а мобильном приложении. Появиться оно может уже в начале следующего года. Отличным примером цифровизации туристической сферы является приложение «Визит в Рязань», которое, по словам спикеров, будет активно развиваться. В планах же – создание масштабной цифровой экосистемы, которая объединит в себе различные услуги и сервисы.

27 июля в Рязани завершилась межрегиональная конференция «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры», оценку её работе дал Андрей Ульянов. Он позитивно отметил живое обсуждение, обмен опытом, предоставленные проекты и обсуждаемые перспективы.

– Хочется, чтобы в дальнейшем Рязанская область заняла нишу, которая явно никем не занята, а именно «Цифровой регион под ключ». И пусть сегодня мы находимся у истоков многих направлений. Сегодня есть возможность опыт аккумулировать и показать комплексно, – заявил министр.

Он также выразил надежду, что уже в следующем году Рязанская область проведёт более масштабную конференцию совместно Минцифрой РФ, которая станет ещё одной опорной точкой по цифровизации региона.