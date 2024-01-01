Чувства миллионов людей 2024 год проверит на прочность. Даты рождения страдальцев

Наступивший 2024 год, уже сейчас понятно, будет полон сюрпризов для загадок. И не всегда приятных. Отнюдь не самые позитивные события он принесёт в жизни миллионов людей. Астролог Элеонора Гинзбург в интервью Ямал Медиа откровенно заявляет: новый год будет проверять на прочность чувства представителей одного знака зодиака.
Серьёзные сложности в семейной жизни ожидают Рыб. Придутся они на первую половину года. Этому знаку придётся проверить свою любовь на прочность и пройти разные испытания. Чтобы пережить все невзгоды, придётся собрать всю волю в кулак и набраться терпения.