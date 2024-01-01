Понедельник, 1 января, 2024
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Чувства миллионов людей 2024 год проверит на прочность. Даты рождения страдальцев

7info7
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Наступивший 2024 год, уже сейчас понятно, будет полон сюрпризов для загадок. И не всегда приятных. Отнюдь не самые позитивные события он принесёт в жизни миллионов людей. Астролог Элеонора Гинзбург в интервью Ямал Медиа откровенно заявляет: новый год будет проверять на прочность чувства представителей одного знака зодиака.

Серьёзные сложности в семейной жизни ожидают Рыб. Придутся они на первую половину года. Этому знаку придётся проверить свою любовь на прочность и пройти разные испытания. Чтобы пережить все невзгоды, придётся собрать всю волю в кулак и набраться терпения.

— Тем, кто захочет связать свою жизнь с новым человеком, лучше отложить решение до июля. На одиноких Рыб любовь может свалиться как снег на голову в самый неожиданный момент, когда они совсем не будут этого ждать. При этом, если они будут специально искать отношений, то этого не произойдет, — предупредила астролог.

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