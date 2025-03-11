Что ждёт на том свете, рассказал переживший остановку сердца мужчина

Когда сердце 65-летнего британца Дэйва Синглтона остановилось, он, по его словам, оказался в прекрасном саду и увидел своих близких. Мужчина утверждает, что видел «тот свет», пишет «Лента.ру».

Проблемы с сердечно-сосудистой системой у Дэйва Синглтона появились в пожилом возрасте. Однажды, вернувшись домой, он почувствовал слабость. Заподозрив, что ритм его сердца замедляется, он попросил соседку, врача на пенсии, проверить пульс. Женщина сразу же вызвала скорую помощь.

В больнице Дэйва экстренно подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Его сердце останавливалось несколько раз, но врачам удавалось реанимировать пациента.

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По словам Синглтона, в эти моменты ему казалось, что свет тускнеет, а над ним закрывается занавес.

Синглтон вспоминает, что чувствовал себя так, словно его избил боксер-тяжеловес. Несмотря на усилия медиков, во время одного из приступов сердце остановилось на восемь минут. Именно тогда, по его утверждению, он попал в загробный мир.

«Я сидел в прекрасном саду, залитом теплым солнечным светом. Позади меня была высокая живая изгородь, а с другой ее стороны я слышал голоса и смех. Я знал, что там собрались мои семья и друзья, значит, это было какое-то особенное событие».

По словам Синглтона, он чувствовал, что должен присоединиться к близким — встать и обойти изгородь. Но красота пейзажа, открывавшегося перед ним, удержала на месте. «Я был счастлив и доволен», — признался он.

Внезапно видение исчезло, и Дэйв снова очутился в больничной палате.

«Честно говоря, я не хотел возвращаться. Там было слишком шумно и некомфортно», — признался Синглтон.

После этого происшествия он решил посвятить остаток жизни тому, что действительно любит, — путешествиям и рисованию.