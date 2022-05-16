Что запрещено делать на Пелагею Заступницу? Народные приметы 17 мая

17 мая православные христиане вспоминают мученицу Пелагею Тарсийскую. Пелагея воспитывалась в семье язычников, в тайне приняла христианство. Девушка обладала невероятной красотой, на неё засматривались знатные мужчины, в том числе наследник императора. От его предложения о замужестве девушка отказалась. Тогда же она сообщила, что является христианкой, а свои душу и сердце отдаст служению Богу. После этого Пелагею казнили.

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В народной традиции 17 мая – день Пелагеи Заступницы. Считалось, что сегодня ни в коем случае нельзя работать девушкам. Всё время они должны посвятить молитве. Вообще святую почитают как защитницу женского пола и всех несправедливо обиженных людей.

Что нельзя и нужно делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 17 мая

Ещё одно название 17 мая – День баклушников. Именно сегодня мастера били баклуши, а именно заготавливали деревянные ложки. Старшие умельцы передавали свои умения младшим. Подходили к этому строго: выбирали дерево определённой породы и брали древесину тоже с определённого места на стволе.

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Земледельцы на Пелагею Заступницу проводили различные обряды для защиты урожая. От «заведующих сил» загораживали участки земли, на которые планировали высаживать рассаду. Считалось, что самый лучший оберег – изношенная обувь. Её вешали на изгородь.

Под запретом сегодня стрижка волос и ногтей. Также воздержитесь от блюд из курицы сегодня и уж тем более не рубите кур и петухов. Столкнётесь с неприятностями, если нарушите запрет.

Народные приметы 17 мая

Если утром не выпала роса, жди изменения погоды;

Ясный рассвет 17 мая сулит ясное и тёплое лето;

Вторая половина мая выдастся прохладной, если 17 мая тёрн весь в цвету.

Именины 17 мая отмечают Иван, Кирилл, Никита, Николай, Мария, Пелагея.

Сны этого лунного дня указывают на ваши способности, которые вы еще не осознали. Вы можете увидеть признаки проблем, от которых вы отвернулись в прошлом и забыли о них, но их необходимо решить.