Сегодняшние переговоры России и Украины в Стамбуле были далеки от реального диалога и мира, больше напоминая «обмен документами», заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в беседе с «Первым русским». По его словам, путь к устойчивому миру лежит через колоссальное военное и экономическое усиление России, а не через нынешние «встречи за ширмой».

Николай Азаров пролил свет на закулисье стамбульских встреч, заявив, что их «трудно назвать переговорами». Он обратил внимание на то, что происходит «за ширмой» этих встреч.

«Все эти переговоры, вот как сегодняшние, например, трудно назвать переговорами. Скорее, это обмен документами, которые стороны привезли с собой, вручили друг другу, после чего взяли какое-то время на их изучение. Это трудно назвать переговорами. Но даже если в будущем будут какие-то более серьёзные переговоры, то они вряд ли приблизят ситуацию к устойчивому миру», — подчеркнул Азаров.

Это означает, что ожидать прорывов или значимых соглашений от подобных форматов пока не стоит. Стороны, по мнению политика, лишь обмениваются позициями, не вступая в настоящий диалог.

Весь мир перед лицом «гонки вооружений»

Заявление Азарова касается не только напрямую России и Украины, но и всего мирового сообщества, которое наблюдает за конфликтом и его возможным разрешением. Его слова подчеркивают, что ключ к стабильности лежит в балансе сил.

Для России: Главная задача, по Азарову, — развитие мощной экономической системы, способной противостоять беспрецедентным вызовам. Он привел в пример огромные военные бюджеты США (триллион долларов) и Западной Европы (еще столько же), что в сумме составляет колоссальные два триллиона долларов.

«И чтобы противостоять, надо тоже иметь очень серьёзные мощности и возможности. И требует больших усилий со стороны прежде всего экономической системы России», — отметил эксперт.

Для Украины и Запада: Это сигнал о том, что без изменения фундаментальных подходов и признания необходимости серьезного диалога, основанного на реальных возможностях сторон, мира достичь будет крайне сложно.

Путь к миру через силу?

Азаров выдвигает достаточно радикальную, но логичную, по его мнению, концепцию: добиться устойчивого мира можно только путём военного и экономического усиления России. Это означает, что без мощных ресурсов и возможностей любые переговоры будут носить лишь декларативный характер.

Таким образом, если слова Азарова верны, то нынешние «переговоры» – это лишь прелюдия к гораздо более глубоким изменениям, которые должны произойти в балансе сил, прежде чем будет возможно достижение истинного и прочного мира.