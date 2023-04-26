Что такое корпоративные программы укрепления здоровья

Между здоровьем сотрудников и их продуктивностью на рабочем месте существует прямая зависимость. Каждый день, который сотрудник проводит на больничном, оборачивается для компании финансовыми издержками. Именно поэтому современным компаниям выгодно заботиться о здоровье, физическом и психологическом благополучии сотрудников.

В настоящее время сохранение и укрепление здоровья населения — одна из главных стратегических задач развития страны. Вопросам сохранения здоровья уделяется приоритетное внимание государства.

Корпоративная программа укрепления здоровья – инвестиционный проект, участниками которого выступают государство-работодатель-работник, а его целью является улучшение здоровья и благосостояния людей трудоспособного возраста и повышение экономической эффективности поведения сотрудников. Корпоративные программы укрепления здоровья являются проявлением социальной активности и его инвестициями в трудовые ресурсы.

В долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы укрепления здоровья работников, потенциально успешнее, более устойчивы и эффективны.

Основные положительные эффекты реализации корпоративных программ укрепления здоровья для работодателя: сокращение временной нетрудоспособности, снижение потерь квалифицированных кадров, улучшение имиджа и увеличение ресурсов для развития компании, повышение производительности труда, привлекательность для перспективных работников и сплочение коллектива.

Зарубежный опыт доказал, что корпоративные практики поддержки здорового образа жизни позволяют снизить заболеваемость на 40–50%, количество дней нетрудоспособности на 20%, повысить выявляемость хронических заболеваний на 10 – 15%.

В практике реализации корпоративных программ выделяют мероприятия по следующим направлениям:

— мероприятия, направленные на формирование приверженности к здоровому питанию;

— повышение физической активности;

— мероприятия, направленные на борьбу с табакокурением;

— снижение потребления алкоголя;

— борьба со стрессом и сохранение психологического здоровья и благополучия.

В зависимости от преобладания тех или иных факторов программа изменяется под индивидуальный профиль организации.

Укрепление здоровья на рабочем месте включает создание условий, снижающих не только риск профессионально обусловленных заболеваний, но и риск наиболее социально значимых хронических заболеваний, который повышается при нерациональном питании, недостаточной физической активности, стрессах на рабочем месте, наличие вредных привычек (курение и злоупотребление алкоголем).

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Зайцева Ольга Александровна