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Изображение от freepik
Новости России

Что рязанцам сажать на даче в конце мая

Алексей Самохин

Конец мая — время, когда дачник уже не просто мечтает о зелёных грядках, а активно берёт в руки лопату. Почва прогрелась, ночные заморозки отступили. Пора действовать.

Зелень: быстро, просто, полезно

Если хочется результата уже через пару недель, зелень — лучший выбор.

Укроп, петрушка, кориандр, щавель, шпинат, салаты — всё это можно сеять прямо сейчас. Эти культуры не особенно требовательны к температуре. Достаточно, чтобы почва прогрелась хотя бы до +4–5 °C. Семена заделывают на глубину 1–2 см. Всходы у этих культур склонны к пересыханию, поэтому почву после посева стоит укрыть плёнкой или нетканым материалом до появления ростков.

Совет: зелень лучше сеять густо и с интервалом в 2–3 недели — это даст стабильный урожай всё лето.

Корнеплоды: надёжный выбор

Даже если весна выдалась холодной, морковь, свёкла и редис хорошо себя чувствуют в прохладной почве.

  • Морковь — прорастает при +5 °C, семена заделывают на 2 см. Подходит рыхлая почва.
  • Свёкла — предпочитает температуру от +8 °C, семена заделывают на 3 см.
  • Редис — сажают при температуре от +8 до +10 °C, на глубину 3 см. Можно сеять каждые 10 дней.

Совет: морковь можно смешать с песком для более равномерного распределения при посеве.

Что рязанцам сажать на даче в конце мая Конец мая — время, когда дачник уже не просто мечтает о зелёных грядках, а активно берёт в руки лопату. Почва прогрелась, ночные заморозки отступили. Пора действовать.
Изображение от prostooleh на Freepik

Теплолюбивые культуры

Как только почва прогрелась до +10–12 °C, можно сеять:

  • Огурцы, кабачки, тыквы, кукурузу, фасоль — прямой посев в открытый грунт подойдёт к концу мая.
  • Базилик — высаживают, когда почва и воздух стабильно тёплые, от +18 °C и выше.

Совет: семена тыквенных желательно замочить в тёплой воде, затем выдержать во влажной ткани до появления ростков — это ускорит прорастание.

Рассада: томаты, перцы, баклажаны

Конец мая — идеальное время для пересадки рассады в открытый грунт или теплицу.

  • Перед посадкой растения закаливают: выносят на улицу или балкон сначала на час, потом дольше.
  • Высаживают на глубину около 10 см, расстояние между кустами — 30–60 см.
  • После посадки растения поливают под корень.

Совет: перед посадкой землю проливают водой и дают впитаться — это улучшает приживаемость.

Совет из жизни

Автор канала «Сад, дача, огород», рассказывает, что делать если в мае вдруг похолодало. Необходимо подкормить растения.

Готовится подкормка так: в 10 л воды добавляем 1 ст. л. кальциевой селитры, 1 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. золы. Всё тщательно перемешиваем и приступаем к обработке.

Под каждый куст выливается 1 литр раствора. Для опрыскивания 1 литр подкормки разводим в 5 литрах воды, проводим процедуру вечером.

Цветы: не только для красоты

Дача — это не только грядки, но и эстетика. К концу мая можно сажать:

  • Настурции, бархатцы, астры, колокольчики, дельфиниумы.
  • Эти растения украсят участок и не боятся лёгких заморозков.
  • Для нерегулярных садов подойдут цветущие кустарники вроде миндаля — он зацветает в мае и создаёт весеннее настроение.

Совет: астры рассадой можно сажать уже в середине мая. Подходят солнечные участки с глубоким залеганием грунтовых вод.

Немного усилий в конце мая — и летом дача порадует не только урожаем, но и цветами. Главное — не бояться пробовать и наслаждаться процессом!!!

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