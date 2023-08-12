Суббота, 12 августа, 2023
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Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков

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7info представляет обзор главных событий уходящей недели в Рязанской области в фотографиях.

Всю неделю позитивные эмоции рязанцам дарил фестиваль «Небо России». Наши корреспонденты побывали на Рязанских воздушных играх, которые проходили в рамках фестиваля. А ещё полетали на воздушном шаре в один из вечерних полётов.

Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков

Ещё одно яркое событие уходящей недели — фестиваль «Битва на Воже», который регулярно проходит под Рязанью.

Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков

Вице-губернатор Бранов посетил Касимов.

Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков

Астрономы сфотографировали метеоры над Рязанской областью.

Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков
Фото: vk.com/rznastro

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