Что произошло в Рязанской области за неделю? Обзор самых ярких снимков

7info представляет обзор главных событий уходящей недели в Рязанской области в фотографиях.

Всю неделю позитивные эмоции рязанцам дарил фестиваль «Небо России». Наши корреспонденты побывали на Рязанских воздушных играх, которые проходили в рамках фестиваля. А ещё полетали на воздушном шаре в один из вечерних полётов.

Ещё одно яркое событие уходящей недели — фестиваль «Битва на Воже», который регулярно проходит под Рязанью.

Вице-губернатор Бранов посетил Касимов.

Астрономы сфотографировали метеоры над Рязанской областью.