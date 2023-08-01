В последние дни июля рязанским журналистам выпала возможность посетить маршруты для увлекательных путешествий по Рязанской области и вместе с этим — протестировать 4G даже в лесных и прибрежных местностях. К слову, проект разработал оператор Tele2 — на сайте цифрового тревел-гида можно найти идеи для отдыха выходного дня как в родном регионе, так и в восьми других областях вокруг столицы.

По Рязанской области летнее путешествие предусматривает два маршрута. Первый — велопрогулка по тропе Паустовского в Солотче. Второй — сплав на байдарках по реке Пре, благодаря которому можно увидеть посёлок Спас-Клепики с его купеческими домами и деревню Подгорье. Для абонентов Tele2 такая поездка станет особо приятной, так как оператор предлагает специальные возможности своим клиентам. Это аренда второго велосипеда в подарок в комплексе «Лесной бункер» и бесплатный прокат третьей байдарки в компании «Траверс». Получить скидки можно с помощью промокода с сайта тревел-гида. А осенью портал дополнят другими соответствующими сезону идеями для отдыха.

Директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева объяснила запуск проекта тем, что в последние годы внутренний туризм стал новым трендом. По данным Росстата, в Рязань приезжает в 3 раза больше туристов, чем на живописную Камчатку. Также она рассказала, что в компании не просто так выбрали именно эти две локации.

«В наш тревел-гид вошли все те места, где высок как туристический, так и цифровой потенциал. В частности, у старта тропы Паустовского недавно открыли мобильный Туристский информационный центр, здесь наши клиенты активно пользуются интернетом и только за весну трафик 4G вырос в 1,5 раза год к году. Вероятнее всего, к концу лета он достигнет и вовсе рекордных значений».

Тестирование маршрута, на которое пригласили журналистов, стало ещё интереснее, благодаря опытным и мудрым экскурсоводам. Хранитель тропы Александр Панкрашкин не только проложил и показал веломаршрут, но и поделился удивительными историями из личного опыта, связанными с писателем Паустовским. А сплав на байдарках — уникальная и незабываемая возможность, которую нужно занести в musthave занятий этим летом. Было приятно отметить, что связь была прекрасной прямо на реке Пра, и журналистам удалось оперативно поделиться фотоотчётом с редакциями. Если же вы тоже пожелаете поделиться этой красотой с вашими близкими, то будьте уверены — сигнал Tele2 ловит качественно.

Более подробную информацию туристы могут с легкостью узнать у мобильного Туристского информационного центра, который расположился рядом с Солотчинским монастырем.