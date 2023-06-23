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Что посмотреть в Рязани в выходные?

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Кремль в Рязани
Рязанский кремль

7info представляет афишу мероприятий 24-25 июня, которые запланированы в Рязани.

24 июня

В этот день будут отмечать День молодёжи. Мероприятия по этому случаю запланированы в ЦПКиО.

Что посмотреть в Рязани в выходные?

Концерты в этот день пройдут в «Торговом городке», возрастное ограничение 6+:

Что посмотреть в Рязани в выходные?

24 июня в проекте «Музыка Почтовой» своё творчество представят рязанские группы и исполнители. Выступления музыкантов можно услышать на следующих площадках главной пешеходной улицы: в районе Главпочтамта, домов 52 и 61. Начало выступлений в 18.00 и ровно в 22.00 часа музыкальные программы завершатся. Возрастное ограничение 6+.

В Лесопарке пройдёт выставка бездомных домашних животных «Пойдём домой!». Возрастное ограничение 6+.

Что посмотреть в Рязани в выходные?

25 июня

В Муниципальном культурном центре пройдёт шоу «Синий трактор». Оно начнётся в 12.00. Возрастное ограничение 0+.

В 18.00 в КДЦ «Октябрь» состоится Танцевальная программа «Танцуй пока молодой» к Международному дню молодежи в рамках проекта «Ах, лето!». Возрастное ограничение 6+.

В 20.00 в ЦПКиО состоится показ фильма «Мой сосед Тоторо» в рамках проекта «Кино под открытым небом «Летний экран». Возрастное ограничение 12+.

В Лесопарке пройдёт Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», которая проводится Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». В 9.30 запланированы лекции: «Оздоровительная физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья» и «Возможности шаговой и беговой нагрузки для укрепления сердечно-сосудистой системы». В 10.00 — торжественное открытие, разминка и старт акции, по окончанию которой каждый желающий сможет пройти краткое медицинское обследование. Возрастное ограничение 0+.

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