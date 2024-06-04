Подработка для школьников и подростков может стать ценным опытом и возможностью заработать карманные деньги. Однако важно учитывать законодательные ограничения и правила, чтобы не нанести вред здоровью и учебе.

Вот основные шаги и рекомендации от «Авито Работы» для молодых соискателей и их родителей.

Шаг 1: Учтите возрастные ограничения для заключения трудового договора

С 16 лет: Трудовой договор можно заключать без ограничений. Однако для некоторых видов работ требуется достижение совершеннолетия.

С 15 лет: Разрешается выполнять легкую работу, не причиняющую вреда здоровью, при наличии общего образования или продолжении обучения в иной форме.

С 14 лет: Работа возможна с письменного согласия одного из родителей (попечителя) для выполнения легкого труда, который не мешает учебе.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 14 лет): Могут работать с письменного согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя.

До 14 лет: Могут работать в сфере кинематографии, театрах и цирках с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства.

Шаг 2: Проверьте, какие виды работ разрешены

Несовершеннолетние не могут привлекаться к работам с вредными или опасными условиями труда, а также к работам, которые могут нанести вред здоровью или нравственному развитию. Это включает игорный бизнес, работу в ночных клубах, производство и продажу алкоголя, табака и наркотических веществ.

Разрешены легкие виды деятельности: курьер, промоутер, редактор текстов, помощник в фотостудии и т. д.

Шаг 3: Пройдите медицинский осмотр

Подростки должны пройти обязательный медицинский осмотр перед приемом на работу. До 18 лет ежегодные медосмотры также обязательны и оплачиваются работодателем.

Шаг 4: Узнайте о нормах рабочего времени и отпуска

Сокращенное рабочее время: До 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов. При совмещении с учебой рабочее время сокращается вдвое.

Рабочая смена: Для детей от 14 до 15 лет — не более 4 часов, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При совмещении с учебой: от 14 до 16 лет — до 2,5 часов, от 16 до 18 лет — до 4 часов.

Запрещены: Служебные командировки, сверхурочные работы, работа в ночное время, выходные и праздничные дни (за исключением некоторых творческих профессий).

Отпуск: Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников до 18 лет составляет 31 календарный день и предоставляется в удобное для них время.

Шаг 5: Знайте о своих правах при расторжении трудового договора

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя (кроме случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.