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Что нужно сделать 25 ноября, чтобы не было проблем с деньгами. Народные приметы и необычные поверья

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Изображение Paolinio с сайта Pixabay
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25 ноября в православном календаре связано с воспоминаниями о патриархе Александрийском Иоанне. Всю свою жизнь он посвятил благим делам и служению Господу, благодаря своей доброте и широкой душе он спас много людей, да за что и получил прозвище Милостивый.

В народной традиции этот день связан с завершением периода свадеб.

Что нельзя и что можно делать 25 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 25 ноября

Так как святой Иоанн был покровителем бедняков и бедствующих, к нему с молитвами обращаются те, кто испытывает финансовые трудности.Чтобы не было проблем с деньгами, в кошелёк сегодня нужно положить яичную скорлупу. Считается, что она привлекает в жизнь человека богатства.

Сегодня не стоит игнорировать советы старших родственников. Возможно, некоторые из них помогут вам определиться с важным решением.Стоит отказаться от крупных покупок, они окажутся неудачными.

Народные приметы 25 ноября

  • Если на улице сухо, зима будет холодной и ветреной;
  • Если на Иоанна Милостивого снег пошёл, предстоящей зимой ожидается много метелей.

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