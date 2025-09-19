В мессенджере Max появились две важные новинки: усиление безопасности через двухфакторную аутентификацию и запуск открытого тестирования каналов для авторов категории «А+».

Двухфакторная аутентификация — защита в два шага

Теперь войти в аккаунт — не значит сразу получить доступ. Max добавил второй этап верификации, чтобы снизить риски взлома и мошенничества.

Чтобы включить функцию:

— обновите приложение Max до последней версии;

— зайдите в профиль → раздел «Приватность»;

— добавьте пароль как второй способ защиты.

Можно дополнительно указать email для восстановления и оставить «подсказку» — на случай, если пароль забыт.

Новым пользователям система сама предложит включить двухфакторную аутентификацию при первом входе. Если захочется — её можно отключить позже в тех же настройках приватности.

Каналы для авторов «А+» — теперь без приглашения

Первый этап тестирования каналов прошёл в закрытом режиме — два месяца, более 600 авторов, общая аудитория свыше 5,5 млн человек. Этап завершён.

Теперь Max переходит ко второму — открытому. Авторы категории «А+» могут сами создать канал в мессенджере.

Как это сделать:

— найдите чат-бота «Каналы в МАХ» через поиск по слову «каналы» или перейдите по ссылке: max.ru/channel_bot;

— нажмите кнопку «Начать»;

— следуйте инструкциям.

После одобрения заявки канал создаётся автоматически. Ник и название формируются на основе данных из реестра Роскомнадзора — без ручного ввода.