Новости России

Что нового в мессенджере Max: двухфакторная аутентификация и каналы для авторов «А+»

Алексей Самохин
@vk.com/max.platform

В мессенджере Max появились две важные новинки: усиление безопасности через двухфакторную аутентификацию и запуск открытого тестирования каналов для авторов категории «А+».

Двухфакторная аутентификация — защита в два шага

Теперь войти в аккаунт — не значит сразу получить доступ. Max добавил второй этап верификации, чтобы снизить риски взлома и мошенничества.

Чтобы включить функцию:

— обновите приложение Max до последней версии;

— зайдите в профиль → раздел «Приватность»;

— добавьте пароль как второй способ защиты.

Можно дополнительно указать email для восстановления и оставить «подсказку» — на случай, если пароль забыт.

Новым пользователям система сама предложит включить двухфакторную аутентификацию при первом входе. Если захочется — её можно отключить позже в тех же настройках приватности.

Каналы для авторов «А+» — теперь без приглашения

Первый этап тестирования каналов прошёл в закрытом режиме — два месяца, более 600 авторов, общая аудитория свыше 5,5 млн человек. Этап завершён.

Теперь Max переходит ко второму — открытому. Авторы категории «А+» могут сами создать канал в мессенджере.

Как это сделать:

— найдите чат-бота «Каналы в МАХ» через поиск по слову «каналы» или перейдите по ссылке: max.ru/channel_bot;

— нажмите кнопку «Начать»;

— следуйте инструкциям.

После одобрения заявки канал создаётся автоматически. Ник и название формируются на основе данных из реестра Роскомнадзора — без ручного ввода.

Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Общество

В Рязани приостановили подачу горячей воды на трёх улицах до 3 октября 

МУП «РМПТС» сообщает о временном прекращении подачи горячей воды по ряду адресов в Рязани  в связи с капитальным ремонтом трубопровода.

Транспорт и дороги

В Рязанской области ввели тарифы на эвакуацию автомобилей тяжелее 3,5 тонн

Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Акценты

«Мы продолжаем выступать, трогая сердца тысяч людей. О чём ещё можно мечтать?» – Борис Саволделли о знакомстве с группой «Feelin’s», Есенине и грядущем концерте 

Интервью с Борисом Саволделли – харизматичным итальянским вокалистом и бессменным творческим спутником группы «Feelin’s».
Новости России

Сотрудников морга, зашивших в труп куклы вуду, будут судить в Приморье 

Действия обвиняемых, как сообщает суд, выразили явное неуважение к памяти умершего и его родственников.
Происшествия

Крупный пожар на площади 500 квадратных метров потушили под Рязанью 

Вечером в четверг, 18 сентября, в посёлке Окский под Рязанью произошёл крупный пожар. 
Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Новости России

Девятилетний школьник попал в реанимацию после падения с мотоцикла

По предварительной информации, травмы были получены во время тренировки по мотокроссу в Парголово. Школьник упал с детского мотоцикла.
Происшествия

Рязанец получил срок за снятие денег с чужой банковской карты

Отбывать наказание он  будет в колонии строгого режима.
Новости России

Мошенники обманывают семьи участников СВО — обещают 500 тыс. руб. за «инвестиции»

Злоумышленники создают фальшивые сайты, где размещают ложную информацию о «новой программе поддержки». Утверждают, что выплаты — по 500 тысяч рублей в месяц — доступны за счёт участия в несуществующей инвестиционной программе.