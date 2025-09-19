В мессенджере Max появились две важные новинки: усиление безопасности через двухфакторную аутентификацию и запуск открытого тестирования каналов для авторов категории «А+».
Двухфакторная аутентификация — защита в два шага
Теперь войти в аккаунт — не значит сразу получить доступ. Max добавил второй этап верификации, чтобы снизить риски взлома и мошенничества.
Чтобы включить функцию:
— обновите приложение Max до последней версии;
— зайдите в профиль → раздел «Приватность»;
— добавьте пароль как второй способ защиты.
Можно дополнительно указать email для восстановления и оставить «подсказку» — на случай, если пароль забыт.
Новым пользователям система сама предложит включить двухфакторную аутентификацию при первом входе. Если захочется — её можно отключить позже в тех же настройках приватности.
Каналы для авторов «А+» — теперь без приглашения
Первый этап тестирования каналов прошёл в закрытом режиме — два месяца, более 600 авторов, общая аудитория свыше 5,5 млн человек. Этап завершён.
Теперь Max переходит ко второму — открытому. Авторы категории «А+» могут сами создать канал в мессенджере.
Как это сделать:
— найдите чат-бота «Каналы в МАХ» через поиск по слову «каналы» или перейдите по ссылке: max.ru/channel_bot;
— нажмите кнопку «Начать»;
— следуйте инструкциям.
После одобрения заявки канал создаётся автоматически. Ник и название формируются на основе данных из реестра Роскомнадзора — без ручного ввода.