Что нельзя делать в Прохоров день 10 августа, чтобы не было беды

10 августа в православной церкви — день памяти святых Прохора и Пармена.

По преданию, двенадцать апостолов поручили своим ученикам выбрать семь достойных мужей, чтобы те занимались бытовыми и социальными делами общины. Так были избраны: Стефан, Филипп, Никанор, Тимон, Николай, Прохор и Пармен.

Прохор стал епископом Никомедии и принял мученическую смерть за Христа в Антиохии.



стал епископом Никомедии и принял мученическую смерть за Христа в Антиохии. Пармен, по одной версии, служил апостолам и умер в Иерусалиме до их рассеяния. Другая версия гласит, что он проповедовал в Македонии и погиб мучеником при императоре Траяне.



Приметы погоды на 10 августа

В этот день наблюдали за природой и делали прогнозы:

иней на траве — зима будет суровой,



облака высоко — к теплой погоде,



много росы — день будет солнечным,



птицы кричат — к ненастью,



утренний туман — к ясному дню.



Народные традиции

10 августа на Руси чествовали кузнецов. Это ремесло считалось одним из самых почитаемых.

Кузнецов уважали за силу, мастерство и умение «подчинять» огонь, а также окружали ореолом мистики. Считалось, что они близки к колдовству, а в их домах живут духи, помогающие работать с огненной стихией. Жилища кузнецов часто стояли на окраине деревни — и из-за мер безопасности, и из-за суеверий.

В этот день:

выкапывали луковицы тюльпанов для хранения до весны,



начинали снимать с деревьев первые груши,



следили за ботвой картофеля — если она вянет, пора выкапывать урожай.



Запреты 10 августа

По народным поверьям, в этот день не следовало:

Отдавать или продавать что-либо — это могло привести к затяжной бедности.

Идти за грибами с плохим настроением — раздраженный грибник вернется с пустой корзиной.

Есть первую собранную ягоду — ее отдавали другому, чтобы привлечь удачу и урожай.

Заключать брак — день считался неблагоприятным, союз мог быстро распасться, часто из-за измены.

Хвастаться достатком — это отпугивало удачу и привлекало финансовые трудности.

Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

10 августа Церковь совершает празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), которая была принесена из Царьграда в 1046 году. Об этом пишет телеграм-канал Рязанской епархии.

Смоленский образ Пресвятой Богородицы относится к типу «Одигитрия», что в переводе означает «Путеводительница». Согласно преданию, эта икона была написана апостолом и евангелистом Лукой. Считается, что он создал ее во время земной жизни Божией Матери. А сам образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила.

Впоследствии из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а уже оттуда в Константинополь, где она хранилась во Влахернском храме. На Русь этот образ прибыл вместе с принцессой Анной, дочерью ромейского императора Константина IX, которая стала женой князя Всеволода, сына великого князя Ярослава Мудрого. А уже их сын, князь Владимир Мономах, перенес этот образ в Смоленскую соборную церковь.

На протяжении XIV-XV веков Смоленск находился под влиянием Великого княжества Литовского. Празднование, которое совершается 10 августа было установлено в 1525 году в память о возвращении Смоленского княжества России.

Со Смоленской иконой связано множество событий русской истории. Так в 1238 году глас от образа вдохновил воина Меркурия проникнуть в стан Батыя и сразиться с врагами. В 1812 году, накануне Бородинского сражения, русские войска благословляли именно этим образом.

После изгнания войск Наполеона из России икона была возвращена в Смоленск, где и пребывала вплоть до 1941 года. С наступлением Великой Отечественной войны следы древнего чудотворного образа, к сожалению, теряются. Но сохранились почитаемые списки иконы.