Что можно и нельзя делать 29 мая на Фёдора Житника

29 мая в народном календаре отмечали День Фёдора Житника. Этот праздник считался последней хорошей возможностью для посева яровых культур. В народе говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь праздника подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшённую.
Существовало несколько примет, которым старались следовать. Рассказываем, какие погодные знаки наблюдали в этот день и что было принято делать, а что — запрещалось.
Приметы погоды на 29 мая
С Днём Фёдора Житника связывали множество погодных наблюдений:
- Кучевые облака двигались быстро и в том же направлении, что и тучи — к ясной и сухой погоде.
- Если на прудах появлялись листья кувшинок — заморозков больше не ждали.
- Бабочки не вылетали из укрытий даже после дождя — ненастье могло затянуться.
- Много рябины на деревьях — осень будет сырой; мало — сухой.
- Гремел гром — ждали богатого урожая зерновых.
- Лягушки и жабы громко квакали во время дождя — скоро наладится погода.
- Затихал соловей — ячмень начинал колоситься.
- Собака спокойно ложилась и высовывала язык — день будет солнечным.
- Пламя в печи «играло» в тихую погоду — к усилению ветра.
Что можно делать 29 мая
В народе этот день считался началом активных полевых и домашних работ. Крестьяне приводили в порядок хозяйство, ухаживали за скотом, полями и огородами.
Считалось, что если начать дела с усердием, то они принесут хорошие плоды.
Женщины занимались рукоделием и домашними заготовками, а мужчины — ремонтом построек и сельхозинвентаря.
День также подходил для:
- Уборки в доме — избавлялись от старых вещей, проветривали помещения, чтобы выпустить застоявшуюся энергию и впустить обновление.
- Примирения — считалось, что заключённый в этот день мир приведёт к крепким и надёжным отношениям.
- Сбора лекарственных трав — верили, что растения, собранные 29 мая, обладают особой целебной силой.
- Молитв и обращений за защитой — в церквях молились о здоровье и помощи, особенно в заботах о семье и хозяйстве.
Что нельзя делать 29 мая
С этим днём также связывали и неблагоприятные приметы. Чтобы сохранить гармонию в семье и избежать бед, следовало избегать следующих действий:
- Работать после обеда — можно потерять что-то ценное.
- Назначать важные дела и принимать серьёзные решения — это могло обернуться убытками.
- Отправляться в дальний путь — высок риск неприятностей.
- Пользоваться чужими вещами, особенно полотенцами — можно подхватить болезнь или чужую беду.
- Оставлять на столе остатки еды и грязную посуду — считалось, что в будущем придётся доедать за другими.
- Веселиться — верили, что радость в этот день может обернуться слезами.
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