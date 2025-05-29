Что можно и нельзя делать 29 мая на Фёдора Житника

29 мая в народном календаре отмечали День Фёдора Житника. Этот праздник считался последней хорошей возможностью для посева яровых культур. В народе говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь праздника подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшённую.

Существовало несколько примет, которым старались следовать. Рассказываем, какие погодные знаки наблюдали в этот день и что было принято делать, а что — запрещалось.

Приметы погоды на 29 мая

С Днём Фёдора Житника связывали множество погодных наблюдений:

Кучевые облака двигались быстро и в том же направлении, что и тучи — к ясной и сухой погоде.

Если на прудах появлялись листья кувшинок — заморозков больше не ждали.

Бабочки не вылетали из укрытий даже после дождя — ненастье могло затянуться.

Много рябины на деревьях — осень будет сырой; мало — сухой.

Гремел гром — ждали богатого урожая зерновых.

Лягушки и жабы громко квакали во время дождя — скоро наладится погода.

Затихал соловей — ячмень начинал колоситься.

Собака спокойно ложилась и высовывала язык — день будет солнечным.

Пламя в печи «играло» в тихую погоду — к усилению ветра.

Что можно делать 29 мая

В народе этот день считался началом активных полевых и домашних работ. Крестьяне приводили в порядок хозяйство, ухаживали за скотом, полями и огородами.

Считалось, что если начать дела с усердием, то они принесут хорошие плоды.

Женщины занимались рукоделием и домашними заготовками, а мужчины — ремонтом построек и сельхозинвентаря.

День также подходил для:

Уборки в доме — избавлялись от старых вещей, проветривали помещения, чтобы выпустить застоявшуюся энергию и впустить обновление.

— избавлялись от старых вещей, проветривали помещения, чтобы выпустить застоявшуюся энергию и впустить обновление. Примирения — считалось, что заключённый в этот день мир приведёт к крепким и надёжным отношениям.

— считалось, что заключённый в этот день мир приведёт к крепким и надёжным отношениям. Сбора лекарственных трав — верили, что растения, собранные 29 мая, обладают особой целебной силой.

— верили, что растения, собранные 29 мая, обладают особой целебной силой. Молитв и обращений за защитой — в церквях молились о здоровье и помощи, особенно в заботах о семье и хозяйстве.

Что нельзя делать 29 мая

С этим днём также связывали и неблагоприятные приметы. Чтобы сохранить гармонию в семье и избежать бед, следовало избегать следующих действий:

Работать после обеда — можно потерять что-то ценное.

Назначать важные дела и принимать серьёзные решения — это могло обернуться убытками.

Отправляться в дальний путь — высок риск неприятностей.

Пользоваться чужими вещами, особенно полотенцами — можно подхватить болезнь или чужую беду.

Оставлять на столе остатки еды и грязную посуду — считалось, что в будущем придётся доедать за другими.

Веселиться — верили, что радость в этот день может обернуться слезами.