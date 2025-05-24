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Изображение от freepik
Изображение от freepik
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Что можно и нельзя делать 25 мая в Епифанов день: народные приметы и традиции

Алексей Самохин

25 мая православная церковь чтит память святителя Епифания Кипрского. В народном календаре дата известна как Епифанов день. С этим днём связано множество поверий и традиций, которые сохраняются до сих пор, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Святитель Епифаний жил в IV веке. Родом из Финикии, он посвятил жизнь служению вере. Основал монастырь, а позже стал епископом Констанции на Кипре. Противостоял ересям, оставив после себя богословское наследие, главным трудом считается «Панарион».

25 мая принято молиться о крепкой вере, духовной защите, помогать нуждающимся и проявлять милосердие. Считается, что любые добрые дела, совершённые в этот день, приносят особую благодать.

Среди запретов — беспорядок на кухне. По поверью, грязная посуда может «привлечь» хаос в дом на целый год. Не советуют жадничать, отказывать в помощи, пинать предметы на земле или переступать через ветки — это к бедам и неприятностям.

Приметы на Епифанов день:

  • Ясное утро — к засушливому лету, пасмурное — к прохладе;
  • Аромат цветущей акации предвещает солнечную погоду;
  • Много майских жуков — лето будет сухим;
  • Богатое цветение рябины — к хорошему урожаю льна;
  • Если поставить дома ветку рябины, она принесёт счастье и удачу;
  • Женщины в этот день надевали красный сарафан — к благополучию в доме.

Именинины отмечают: Епифан, Денис, Иван, Федор, Магдалина, Панкрат.

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