25 мая православная церковь чтит память святителя Епифания Кипрского. В народном календаре дата известна как Епифанов день. С этим днём связано множество поверий и традиций, которые сохраняются до сих пор, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Святитель Епифаний жил в IV веке. Родом из Финикии, он посвятил жизнь служению вере. Основал монастырь, а позже стал епископом Констанции на Кипре. Противостоял ересям, оставив после себя богословское наследие, главным трудом считается «Панарион».

25 мая принято молиться о крепкой вере, духовной защите, помогать нуждающимся и проявлять милосердие. Считается, что любые добрые дела, совершённые в этот день, приносят особую благодать.

Среди запретов — беспорядок на кухне. По поверью, грязная посуда может «привлечь» хаос в дом на целый год. Не советуют жадничать, отказывать в помощи, пинать предметы на земле или переступать через ветки — это к бедам и неприятностям.

Приметы на Епифанов день:

Ясное утро — к засушливому лету, пасмурное — к прохладе;

Аромат цветущей акации предвещает солнечную погоду;

Много майских жуков — лето будет сухим;

Богатое цветение рябины — к хорошему урожаю льна;

Если поставить дома ветку рябины, она принесёт счастье и удачу;

Женщины в этот день надевали красный сарафан — к благополучию в доме.

Именинины отмечают: Епифан, Денис, Иван, Федор, Магдалина, Панкрат.