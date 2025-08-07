Что известно о «Ведьмах Бучи» — «женском подразделении ВСУ», о котором пишут западные СМИ

В западной прессе всё больше внимания уделяется так называемому женскому отряду ВСУ под названием «Ведьмы Бучи». По мнению экспертов, за громким названием может скрываться не реальное боевое подразделение, а скорее информационно-рекламная конструкция, призванная подготовить общественное мнение к грядущим изменениям в украинской мобилизационной политике.

«Ведьмы Бучи» — больше пиар, чем армия

Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru отметил, что отряд «Ведьмы Бучи» — это не полноценное военное формирование, а рекламный проект, созданный в информационных целях.

«Это некое продвижение идеи женского участия в боевых действиях и в то же время — попытка вновь обыграть тему провокации в Буче. Название отряда должно создавать образ мстительниц за события, которых не происходило», — пояснил эксперт.

По его словам, интерес к этому отряду со стороны западных и украинских медиа объясняется тем, что осенью на Украине может начаться мобилизация женщин. Уже обсуждается призыв медиков, а в будущем перечень категорий, подлежащих призыву, вероятно, будет расширен.

Бывшие заключённые идут в штурмовики

Отдельно эксперт подчеркнул факт привлечения к боевым действиям бывших заключённых. По его данным, сотни женщин, ранее отбывавших наказание в украинских колониях, заключили контракты с ВСУ, часто под давлением или в ожидании обещанных послаблений.

«Весной на Харьковском направлении наши бойцы брали в плен женщин из штурмовых подразделений — это бывшие заключённые. Кто-то из них надеется сдаться, кто-то втягивается и участвует в преступлениях», — пояснил Джерелиевский.

Операторы дронов — приоритетные цели

Среди женщин-военнослужащих особое внимание уделяется операторам дронов. По словам эксперта, в условиях современных боевых действий такие бойцы становятся фактически «одноразовыми» — их активно уничтожают, наносят прицельные удары по их позициям.

«Против “дроноводов” применяют технические средства, в том числе кассетные боеприпасы. Потери среди них высоки, а в условиях дефицита кадров страдает и подготовка, что снова ведёт к потерям», — добавил он.

По словам эксперта, вопрос гуманного обращения в плену не зависит от пола, однако операторы FPV-дронов проходят особенно тщательную проверку на причастность к военным преступлениям.

«Некоторые из них сами рассказывали в западной прессе, что если не удаётся поразить военную цель, они могут атаковать гражданские автомобили, в том числе скорые помощи», — отметил Джерелиевский.

Если факты причастности к подобным действиям подтверждаются, такие женщины исключаются из обменного фонда и несут уголовную ответственность в установленном порядке.