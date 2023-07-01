Что изменится в жизни россиян с июля 2023 года

Сайт Госдумы сообщил об изменениях в законодательстве, которые начинают действовать в России с июля 2023 года.

Часть касается социальной сферы. В частности, с 1 июля освобождаются от НДС лекарства для тяжелобольных детей, не зарегистрированные в России. Ввозить, передавать препараты в больницы, аптеки будет фонд «Круг добра».

Получают новые льготы участники СВО и их дети. Они смогут поступить на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов. «Платников» этой категории переведут на бюджет в приоритетном порядке.

Начинает действовать акциз в 7 рублей на литр на сахаросодержащие напитки. Соки, морсы, нектары сахаросодержащими напитками не считают.

Остальные нововведения отражены в карточках.