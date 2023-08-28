Понедельник, 28 августа, 2023
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Что изменится в школах с 1 сентября 2023 года

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Изображение от gpointstudio на Freepik

Что изменится в школах с 1 сентября. Статью с таким заголовком опубликовала «Парламентская газета». Издание рассказало об изменениях, ожидающих россиян с нового учебного года.

В России с 1 сентября вводится «золотой стандарт» образования, который предусматривает одинаковые знания для всех школьников.

Понятие примерная программа исключено из законодательства, вместо него вводится федеральные основные образовательные программы (ФООП). Госзаказ на учебники будет формироваться по новым правилам.

Минпросвещения обновило федеральные государственные образовательные стандарты начального, среднего и основного образования. Количество часов на изучение русского языка и литературы увеличивается вдвое, вводится единый учебник по русскому языку.

Начальная военная подготовка (НВП) станет обязательным предметом для всех школ России с 1 сентября. Ученики 10-11 классов пройдут курс из 68 часов — по 34 часа в каждом классе.

Внеурочный курс «Первая помощь» будет преподаваться ученикам 10-11 классов. Курс рассчитан на 35 часов лекций, бесед, мастер-классов, практических занятий и так далее.

В обязанности школьников могут входить уборка класса, посадка деревьев, подготовка актового зала. Это позволяют поправки в Закон «Об образовании», касающиеся трудового воспитания школьников, которые парламентарии приняли этим летом.

Что именно и с какого возраста должен делать ребенок, запишут в федеральной программе воспитания, которую разработает Министерство просвещения

Вводятся обязательные горячие завтраки и обеды для младшеклассников, в том числе учеников в новых регионах России.

Профориентация начнется с шестого класса, уроки будут проводиться в урочной, внеурочной и дополнительной деятельности. В планах — экскурсии на предприятия.

В школах появится новый урок «Россия — мои горизонты», на котором расскажут о профессиях и необходимых навыках.

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