Что изменится в России с 1 декабря 2024 года

В декабре 2024 года в России начнут действовать новые законы, среди которых: запрет посредничества при сдаче экзаменов для мигрантов, освобождение участников СВО от исполнительских сборов, запрет пропаганды осознанного отказа от деторождения, а также другие изменения. Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.



1 декабря

Определение допустимого улова в рамках международных квот

Правительство РФ получит право определять виды водных биоресурсов и объемы их добычи в рамках международных договоров. Это станет актуальным, если межгосударственные органы, предусмотренные этими договорами, не примут необходимые решения. Санкционные условия часто приводили к затягиванию таких решений.

Лицензирование операторов связи

Изменяются лицензионные требования для операторов связи, предоставляющих интернет-доступ. Они обязаны соблюдать схему пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Нарушение этих требований приведет к аннулированию лицензии.

Освобождение участников СВО от исполнительского сбора

Участники специальной военной операции (СВО), имеющие долги, освобождаются от уплаты исполнительского сбора (7% от взысканной суммы или стоимости имущества). Постановления о взыскании, вынесенные ранее, будут отменены. Кроме того, участникам СВО и их супругам спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей при заключении контракта о военной службе с 1 декабря 2024 года.



4 декабря

Запрет пропаганды осознанного отказа от деторождения

Вводится запрет на пропаганду осознанного отказа от деторождения через интернет, СМИ, кино и рекламу. Для этого вносятся изменения в шесть законов, которые уже предусматривают запреты на пропаганду педофилии, ЛГБТ и смены пола (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено). Штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей.

«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от информации, негативно влияющей на формирование личности», — отметил Вячеслав Володин.

Упрощение регистрации машино-мест

Владельцы долей общей собственности на паркинг теперь смогут выделить свои машино-места в отдельные объекты недвижимости без согласия остальных собственников. Это упростит процесс и позволит владельцам свободно распоряжаться своей собственностью.



10 декабря

Запрет посредников при приеме экзаменов у мигрантов

Посредническим организациям запрещается участвовать в организации и сдаче экзаменов для мигрантов. Сертификаты о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в специальный перечень. Также правительство установит фиксированную стоимость экзамена.

«Мы боремся с незаконной миграцией и преступностью, делая эту сферу прозрачной. Экзамен по русскому языку должен сдавать тот, кто знает язык. Не знаешь — учи. Мы хотим видеть в стране мигрантов, которые будут соблюдать закон, знать русский язык и уважать наши традиции», — подчеркнул председатель Госдумы.