Что изменится в нашей жизни с 1 октября

С 1 октября 2025 года в России вступает в силу ряд важных нововведений, которые затронут бизнес, пенсионеров и работников бюджетной сферы. Главные изменения касаются финансовых льгот, цифровизации выплат и повышения зарплат, а также новых правил защиты банковских вкладов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кредитные каникулы: Поддержка малого бизнеса и самозанятых

С начала октября банки и иные кредитные организации обязаны предоставлять кредитные каникулы сроком до шести месяцев субъектам малого и среднего бизнеса (МСП), а также самозанятым.

Максимальные суммы займов, на которые распространяется отсрочка:

Самозанятые: до 10 млн руб.

Микропредприятия: до 60 млн руб.

Малые предприятия: до 400 млн руб.

Средние предприятия: до 1 млрд руб.

Условия для получения каникул: Компания или ИП не должны находиться в стадии банкротства или ликвидации, не иметь судебных решений о взыскании задолженности, а просрочка по текущему кредиту не должна превышать 30 дней.

Индексация зарплат и первые выплаты цифровым рублём

В октябре запланировано повышение зарплат и внедрение нового финансового инструмента.

Индексация для бюджетников

Зарплаты работников федеральной бюджетной сферы увеличатся на 7,6%. Повышение коснётся сотрудников федеральных учреждений, органов власти, а также гражданского персонала силовых структур и воинских частей. Индексации подлежат не только оклады, но и все надбавки. На эти цели уже зарезервировано более 30 млрд руб.

(Работники муниципальных школ, детских садов и поликлиник в данную федеральную индексацию не включены, так как их зарплата формируется из региональных бюджетов.)

Цифровой рубль для пенсий и пособий

С 1 октября стартует пилотный режим получения пенсий и социальных пособий в цифровых рублях. Для перехода на этот способ потребуется добровольное согласие гражданина и открытие цифрового счёта через мобильное приложение банка. Банк России гарантирует безопасность всех операций.

Цифровизация справок и защита вкладчиков

Нововведения также коснулись защиты прав пенсионеров и правил страхования вкладов.

Электронные справки для пенсионеров

Пенсионеры смогут получать справки о назначении пенсии онлайн через портал «Госуслуги». Каждой справке будет присвоен индивидуальный QR-код, который имеет юридическую силу бумажного пенсионного удостоверения. Новая система, закреплённая Приказом Минтруда РФ № 98н, избавляет граждан от необходимости личного посещения Социального фонда.

Новые лимиты страхования вкладов

С 30 октября удваивается сумма страхового возмещения по рублёвым вкладам, размещённым на срок более трёх лет и подтверждённым сберегательными сертификатами. Максимальная выплата по ним составит 2,8 млн руб. Для всех остальных вкладов лимит остаётся прежним — 1,4 млн руб.

Кроме того, ЦБ обязал банки тщательнее проверять источники средств у клиентов, вносящих суммы, значительно превышающие их официальный доход, что повысит прозрачность операций.