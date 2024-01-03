Что изменилось в законах с 1 января 2024 года

Рязаньстат рассказал об изменениях в законодательстве России с 1 декабря 2024 года.

Минимальный размер оплаты труда увеличился на 18,5% и составил 19 242 руб. На 7,5% выросла и величина прожиточного минимума.

В Рязанской области она составляет 13 753 руб. Для жителей трудоспособного возраста — 14 991 руб, для пенсионеров — 11 828 руб, для детей — 13 747 руб.

Прожиточный минимум — минимальная сумма доходов, необходимая человеку на покупку продуктов и оплату счетов за ЖКУ. На его основе рассчитывается минимальный размер оплаты труда и прочие социальные выплаты.

Так, с 2024 максимальная сумма выплат по беременности и родам возросла до 565,6 тыс руб, средний размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 17,8 тыс руб. Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличен на 7,5%.