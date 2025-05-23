Что делать рязанцам, нашедшим на даче клад, объяснил юрист

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как следует действовать в случае обнаружения клада на дачном участке.

По словам эксперта, кладом считается зарытые в земле или иным способом скрытые деньги или ценные предметы, чьего владельца невозможно установить или который утратил на них право в силу закона. Найти их могут и жители Рязани на своих участках.

Кто получает клад

Если клад найден на частной территории, то он в равных долях принадлежит:

собственнику участка, где клад был обнаружен;

человеку, нашедшему клад, — если иное не оговорено соглашением между ними.

Если ценные предметы были найдены без согласия владельца участка, например, при самовольных раскопках, то клад передаётся собственнику земли.

Что делать, если клад — культурная ценность

Если найденные предметы признаны культурными ценностями, у которых нет установленных владельцев, они подлежат передаче в собственность государства.

В этом случае землевладелец и кладоискатель получают вознаграждение в размере 50% от стоимости клада. Эта сумма делится между ними поровну, если иное не согласовано.

Право на долю в кладе не распространяется на сотрудников, в чьи служебные или трудовые обязанности входит проведение раскопок или поиск ценностей.

Предупреждение для прифронтовых и приграничных регионов

Юрист также предостерёг граждан, живущих в прифронтовых и приграничных районах.

«Необходимо обязательно убедиться, что находка не представляет опасности — например, не является заминированной», — подчеркнул Соловьёв.