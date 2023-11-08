Пресс-служба отделения Банка России в Рязанской области рассказала, что делать при потере банковской карты.

Жительница Рязанской области потеряла банковскую карту, а следом — и часть средств на ней. Женщина не сразу заметила пропажу. А когда вечером зашла в мобильное приложение своего банка, то обнаружила, что с ее карты кто-то оплатил покупки в двух магазинах.

«При пропаже карты очень важно время. Если действовать быстро, есть шанс вернуть похищенное, — отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов Денис Никитин. — Пострадавший может опротестовать операцию, которую совершал не он, но нужно это сделать не позднее следующего дня после того, как банк прислал уведомление об операции».

Банк при получении заявления проверит, не нарушил ли его клиент правила безопасности при использовании карт. Например, нельзя самому передавать карточку другому человеку, разрешать ее фотографировать или писать на ней ПИН-код.

Эксперт Банка России рассказал, как действовать держателям карт. Прежде всего, нужно подключить СМС или push-уведомления. Это позволит сразу заметить посторонние списания. При потере карты ее нужно немедленно заблокировать. Это можно сделать через мобильное приложение банка, по телефону «горячей» линии или в отделении.

При этом деньги на счете, к которому привязана карта, останутся доступны. Снять наличные можно, предъявив паспорт. Затем нужно сообщить в банк и написать заявление о несогласии с операцией с требованием вернуть деньги. Кредитная организация проведет служебное расследование и сообщит о своем решении.

Следующий шаг — обратиться в полицию с заявлением о краже. И, наконец, лучше перевыпустить карту: даже если пропажа найдется, нет гарантии, что ее данные никому не стали известны. Подать заявку на перевыпуск можно в отделении банка, на его сайте или в мобильном приложении. Это актуально и для кредитной карты