Что делать, если вы столкнулись с просроченным товаром?

На прошлой неделе в Рязанской области было уничтожено более 2600 килограмм продуктов. По данным Россельхознадзора, утилизированные товары были либо обезличенными, то есть на упаковках отсутствовали данные о производителе, дате выработки и сроках годности, либо указанное время было просрочено.

Это событие не назовешь экстраординарным, ведь, пожалуй, каждый из нас сталкивался с изделиями, время хранения которых на момент покупки не соответствовало санитарным правилам и нормам.

С глаз долой и с полки вон!

Что же следует делать при обнаружении некондиционных продуктов? Прежде всего сохранять спокойствие и самообладание, не устраивать скандалов. Достаточно подойти к продавцу или кассиру и сообщить о наличии такого товара. Сотрудники любой торговой точки обязаны убрать просрочку с прилавка. Если вы увидели нарушенные сроки годности после оплаты, не важно, находились ли вы на улице или заметили подвох дома, то такой товар необходимо вернуть в магазин, предъявив чек. Причем потребитель имеет право получить назад денежную стоимость продукта или равноценную замену. Некоторые торговые сети, чтобы смягчить гнев покупателя, даже предлагают ему скидки на аналогичный товар.

Согласно статье 25 Закона «О защите прав потребителей», свои права можно защитить и без чека при наличии показаний свидетелей или данных с камеры, установленной на территории торговой точки. Видя решимость пострадавшего покупателя, сотрудники магазина едва ли будут упорствовать. Репутация для абсолютного большинства компаний важнее символических убытков от невозможности реализовать просроченный товар.

Время пошло…

Если вашу просьбу о возврате денег или обмене проигнорировали, можно оставить запись в книге жалоб и предложений, разместить гневный пост о случившемся на корпоративной страничке в социальной сети ритейлера, направить письменную претензию на имя директора магазина либо обратиться в региональное отделение Роспотребнадзора. Если в ведомстве никто не отреагировал на жалобу в течение 30 дней, есть смысл идти в суд. Непосредственно для продавцов некачественного товара срок ответа составляет максимум 10 дней.

В любом случае продавцы не имеют права хранить на полках просроченный товар.

Чек всему голова

Безусловно, покупатель, чтобы уберечь себя от просрочки, должен при выборе необходимой продукции внимательнейшим образом смотреть на упаковку. На ней наряду с данными о производителе и составе изделия должны быть указаны дата производства, срок годности продукта как в упакованном, так и в открытом виде, а также температура и условия хранения. Покупка, например рыба, йогурт, мясо, сыр или готовый салат, может испортиться, если долгое время лежала в сломавшемся магазинном холодильнике или под прямыми солнечными лучами. Узнать о таких нарушениях сложно, поэтому лучше доверять проверенным магазинам. Если в сроке годности указан только месяц, например декабрь 2024 года, то употреблять этот товар в пищу после 1 декабря уже рискованно.

Разбирательство закончится куда быстрее и благополучнее, если потребитель сохранит чек, свидетельствующий о покупке в определенное время в конкретной точке. Перевод денег на карту продавца таким доказательством, увы, не является.

Кстати, на чеке должен присутствовать специальный QR-код, в котором зашифрована подробная информация о продавце. Без этого изображения платежный документ недействителен.