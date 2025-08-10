Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров.

О таком случае рассказала в канале «1520. Все о путешествиях» на платформе Дзен пассажирка по имени Татьяна.

Все началось с того, что мне срочно нужно было ехать в Омск, — описала женщина ситуацию. — Не отдых, не визит к друзьям — работа, без вариантов и переносов. Самолеты стоили неподъемно для бюджета моей небольшой фирмы, поэтому оставался поезд. Выбрала самый быстрый — выезд в пятницу вечером, прибытие в воскресенье.

Остались только верхние боковые места. Ни купе, ни нижнего — ничего. Ну и ладно, подумала я. Рост у меня 164 см, ночь как-нибудь переживу, а днем можно будет, как обычно, спуститься и сесть на нижнее место к соседям. Всегда ведь так было — негласное, но человеческое правило: верхние пассажиры днем сидят внизу.

Как же я ошибалась.

День первый. Конфликт

Я села на Ярославском вокзале. Место 42, верхнее боковое. Подо мной уже лежал мужчина лет пятидесяти, с багажом, плотно набитым под сиденье. На мой вежливый разговор он ответил односложно и отвернулся.

Утром я не выдержала:

— Простите, может, сложим столик, пообедаем? Я угощу чаем.

— Не могу. Вещи некуда убирать. Вы же не купили нижнее место, — ответил он, даже не взглянув на меня.

Сказать, что я опешила — ничего не сказать. В соседнем купе люди пустили меня посидеть, но весь день в чужом купе не проведешь.

Правила на вашей стороне

Вечером я решила проверить, а есть ли вообще официальные нормы по этому поводу. И оказалось — есть!

В Правилах перевозок пассажиров в поездах дальнего следования черным по белому написано: пассажир верхнего места имеет право трижды в день занимать нижнее — утром и вечером по полчаса, днем на час.

То есть это не «по доброте душевной», а установленное правило.

Разговор с проводником

Я пошла к проводнику — женщине лет 35.

— Правда ли, что я имею право спуститься три раза в день?

— Да, — подтвердила она. — Если человек не пускает — зовите меня.

Воодушевленная, я вернулась и спокойно напомнила соседу о правиле. Ответ был короткий:

— Иди ты к черту.

Я снова пошла к проводнику. Она пришла вместе со мной и уже от себя строго сказала мужчине:

— Согласно правилам, вы обязаны уступить место трижды в день.

Он буркнул, что «всем плевать на правила», но встал. Мне в тот момент место уже не было нужно, но на утро я была готова повторить запрос.

День второй. Компромисс

Утром нижняя полка оказалась сложена, а матрас убран. Мужчина молча сидел на своем месте. Я спокойно спустилась, позавтракала, посидела с ноутбуком, даже поработала. Он не мешал. К вечеру пересел в другое место и до конца поездки почти не появлялся.

Не знаю, радоваться мне или жалеть его, но одно я поняла точно: знать правила — это не формальность, а способ защитить свои права в поездке.

Что делать, если вам не уступают нижнее место в поезде:

Вежливо попросите сложить полку, напомнив о правиле.

Если отказывают — обратитесь к проводнику. Это их обязанность — обеспечить соблюдение правил.

Не спорьте и не конфликтуйте — пусть этим занимается персонал.

Запомните: пассажир верхнего места по закону имеет право трижды в день использовать нижнее для еды и отдыха.