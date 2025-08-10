Воскресенье, 10 августа, 2025
19.7 C
Рязань
Новости России

Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Алексей Самохин
Freepik AI

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 

О таком случае рассказала в канале «1520. Все о путешествиях» на платформе Дзен пассажирка по имени Татьяна. 

Все началось с того, что мне срочно нужно было ехать в Омск, — описала женщина ситуацию. — Не отдых, не визит к друзьям — работа, без вариантов и переносов. Самолеты стоили неподъемно для бюджета моей небольшой фирмы, поэтому оставался поезд. Выбрала самый быстрый — выезд в пятницу вечером, прибытие в воскресенье.

Остались только верхние боковые места. Ни купе, ни нижнего — ничего. Ну и ладно, подумала я. Рост у меня 164 см, ночь как-нибудь переживу, а днем можно будет, как обычно, спуститься и сесть на нижнее место к соседям. Всегда ведь так было — негласное, но человеческое правило: верхние пассажиры днем сидят внизу.

Как же я ошибалась.

День первый. Конфликт

Я села на Ярославском вокзале. Место 42, верхнее боковое. Подо мной уже лежал мужчина лет пятидесяти, с багажом, плотно набитым под сиденье. На мой вежливый разговор он ответил односложно и отвернулся.

Утром я не выдержала:

— Простите, может, сложим столик, пообедаем? Я угощу чаем.

— Не могу. Вещи некуда убирать. Вы же не купили нижнее место, — ответил он, даже не взглянув на меня.

Сказать, что я опешила — ничего не сказать. В соседнем купе люди пустили меня посидеть, но весь день в чужом купе не проведешь.

Правила на вашей стороне

Вечером я решила проверить, а есть ли вообще официальные нормы по этому поводу. И оказалось — есть!

В Правилах перевозок пассажиров в поездах дальнего следования черным по белому написано: пассажир верхнего места имеет право трижды в день занимать нижнее — утром и вечером по полчаса, днем на час.

То есть это не «по доброте душевной», а установленное правило.

Разговор с проводником

Я пошла к проводнику — женщине лет 35.

— Правда ли, что я имею право спуститься три раза в день?

— Да, — подтвердила она. — Если человек не пускает — зовите меня.

Воодушевленная, я вернулась и спокойно напомнила соседу о правиле. Ответ был короткий:

— Иди ты к черту.

Я снова пошла к проводнику. Она пришла вместе со мной и уже от себя строго сказала мужчине:

— Согласно правилам, вы обязаны уступить место трижды в день.

Он буркнул, что «всем плевать на правила», но встал. Мне в тот момент место уже не было нужно, но на утро я была готова повторить запрос.

День второй. Компромисс

Утром нижняя полка оказалась сложена, а матрас убран. Мужчина молча сидел на своем месте. Я спокойно спустилась, позавтракала, посидела с ноутбуком, даже поработала. Он не мешал. К вечеру пересел в другое место и до конца поездки почти не появлялся.

Не знаю, радоваться мне или жалеть его, но одно я поняла точно: знать правила — это не формальность, а способ защитить свои права в поездке.

Что делать, если вам не уступают нижнее место в поезде:

Вежливо попросите сложить полку, напомнив о правиле.

Если отказывают — обратитесь к проводнику. Это их обязанность — обеспечить соблюдение правил.

Не спорьте и не конфликтуйте — пусть этим занимается персонал.

Запомните: пассажир верхнего места по закону имеет право трижды в день использовать нижнее для еды и отдыха.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Народные приметы на 9 августа, день святого Пантелеймона целителя

В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных.

Последние новости

Интересное

Что нельзя делать в Прохоров день 10 августа, чтобы не было беды

Прохоров день, день Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Что можно и нельзя делать 10 августа, в день церковных праздников и по народным приметам
Общество

Павел Малков сообщил об открытии в Касимовском округе выставки, посвященной операции «Поток»

Экспозиция находится в Музее воинской славы села Погост Касимовского района. В её центре – фрагмент трубы с газовой магистрали, которая вела в Суджу. Шесть дней наши бойцы двигались по ней в тыл противника.
Новости мира

Медведев посоветовал США направить спецназ в Киев для борьбы с наркокартелями

Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, на фронт рекрутируются «самые мерзкие отбросы человечества», в том числе убийцы из колумбийских и мексиканских наркокартелей.
Происшествия

Мужчина украл велосипед от церкви в селе Паники Рязанской области

Пробыв в церкви некоторое время, мужчина вышел на улицу и увидел велосипед, оставленный без присмотра и защиты. Житель поселка подумал, что велосипед будет хорошим подспорьем в его работе разнорабочим, когда надо переезжать от одного фермерского хозяйства в другое.
Транспорт и дороги

Рязань закупит 15 троллейбусов на 517 млн

В требованиях к транспортным средствам указано, что троллейбусы должны быть не используемые и не ремонтируемые ранее, оснащены местами для инвалидов, системой климат-контроля, видеонаблюдением и видеорегистратором.
Новости России

Российских десантников учат нырять в «лисьи норы» со свистом

После освобождения Часова Яра штурмовые подразделения гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка восстанавливают силы и продолжают подготовку.
Новости России

Что заморозить в августе, чтобы зимой не тратить кучу денег на фрукты и овощи

Август — это настоящий кладезь свежих овощей, фруктов и ягод. Пока сезон в самом разгаре, самое время наполнить морозилку полезными заготовками, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не переплачивать в магазинах.
Происшествия

Курьер сбил 5-летнюю девочку на электросамокате в Рязани, у ребенка ЧМТ

В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы.